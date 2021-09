A tak musíme nadále vedle sebe hezky žít a vůbec se k světu mít. Ve skutečnosti jsme ale dva pejsci plyšoví, ale kdo to o nás ví?

Mně ovšem chybí granule, a tak jsem bratru na nule. Kdo to všechno posoudí, a kdo nás vůbec rozsoudí?

Sušenka na mě žárlí, já na ni taky, taky, tak jaképak saky paky. Prý jsem ji zbaštil sushi, není to vůbec pravda, na mou tě duši.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.