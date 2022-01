Rok 2021 se pro spolek Hanácký Jeruzalém vydařil!

Čtenář reportér Čtenář

Ano, je to tak. Nebyl to co do činnosti spolku Hanácký Jeruzalém tak špatný rok, navzdory všem různým omezením a nutným přesunům některých akcí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výstava s názvem Masarykovy prezidentské návštěvy „hanáckého Jeruzaléma“. | Foto: Jana Gáborová