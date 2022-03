V neděli 6. března se dveře centra otevřou dokořán a návštěvníci se budou moci zapojit i do zábavné minihry.

Nenápadná obdélníková budova nacházející se ve Smetanových sadech mezi pavilonem A a E poskytuje informace o turistických cílech v okolí Olomouce a na trase Moravské stezky a trase Cyklostezky Bečva.

Díky podpoře Olomouckého kraje a díky partnerům Moravské stezky a Cyklostezky Bečva se zde lidé mohou seznámit nejen s krásami Olomouce a okolí, ale i se zajímavými místy podél řeky Moravy a Bečvy.

Hluboké kořeny Charity očima světoznámého fotografa Jindřicha Štreita

Tipy na výlety a rady pro tuzemské cestovatele ovšem nejsou jedinými službami, které centrum nabízí. Funguje zde i opravna drobných cyklistických závad a půjčovna sportovního vybavení, koloběžek a odrážedel.

„Centrum vzniklo proto, aby občané Olomouce, návštěvníci a turisté měli přehled o zajímavostech mimo město Olomouc. Chceme nabízet produkty cestovního ruchu pro okrajové destinace. Přiblížit lidem zajímavá místa z okolí a zároveň je upozornit na akce, výstavy apod. Organizujeme také tzv. Dny regionu, kde se mohou jednotlivé regiony prezentovat,“ vysvětlil důvody vzniku centra Jan Machovský, iniciátor celého projektu.

Letošní rok bude pro Regionální informační centrum Olomouc zřejmě zlomový. V plánu jsou akce pro veřejnost, soutěže i workshopy.

Fotograf z Frenštátu vyrazil na hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou

„Naše centrum nabízí zázemí pro maminky s dětmi, které si vyšly na procházku do parku a nechtějí se vláčet s koloběžkami a odrážedly, pro ty, co rádi poznávají krásy naší země, i pro všechny, kteří hledají zábavu v příjemném prostředí Smetanových sadů. K zapůjčení máme i různé hry jako badminton, dětský minigolf, fotbalové i hokejové branky, pétanque. Na své si zde přijdou i milovníci pejsků, kteří si u nás mohou vypůjčit agility prvky. To vše za symbolické půjčovné,“ upřesnila Květa Borovičková, která se stará o běžný provoz centra.

Centrum připravuje i objízdné trasy, kdy si návštěvníci mohou projet na koloběžce či na kole historické památky Olomouce. Díky této široké nabídce služeb příchozí zajímavě vyplní svůj volný čas a mohou si odnést i nevšední zážitky.

Hana Nevrlá

Olomoucká Telegraph Gallery vystavuje geometrickou krajinu Jana Poupěte