Pro dračí posádku Rebelky se sezona 2020 stane bezpochyby nezapomenutelnou. Pandemie postihla život každého z nás a pro prostějovské dračice se nese ve znamení čekání, omezení, zákazů a uzavření sportovišť. I přes to, ale jsme zažily chvíle, které nám vykouzlily úsměv na tváři.

Prostějovským Rebelkám se v sezoně 2020 náramně dařilo | Foto: archiv Rebelky Prostějov z.s.

Karbonová pádla

Nesmíme zapomenout na karbonová pádla, která nám věnoval pan Ivo Skřenek - EFG - Energy financial group. Tomu patří jedno velké a upřímné DĚKUJEME. I když jsme s nimi sice stihly odjet pouze pár startů, tak jsou pro nás velkým přínosem do let dalších. Dále bychom chtěli poděkovat Olomouckému kraji a Statutárnímu městu Prostějov.