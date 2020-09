Organizátorka akce a kamarádka Petry, Veronika Buriánová přiznala, že nečekala takovou účast: "Akci jsem se rozhodla uspořádat s cílem vybrat peníze pro podobně nemocné a zároveň, aby se na Peťku nezapomnělo".

Organizátorku velká účast mile překvapila

Běhu se zúčastnilo celkem 229 lidí - 32 pejskařů, 79 běžců a 118 šlo procházkou. Startovné bylo dobrovolné a kromě možnosti si zaběhat v příjemném kopcovitém terénu, čekal na návštěvníky bohatý doprovodný program.

Kromě finanční podpory hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc mohli lidé potěšit malé pacienty na Dětské klinice věnováním hraček nebo knížek a dokonce podpořit i psí útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem nákupem tašky s logem "Pomáhám krmit Voříšky".

Do psího útulku putovalo přes 4 tisíce korun

Do útulku nakonec 4. září putovala krabice plyšáků, nějaké pamlsky a hlavně částka 4 200 korun. Kdo nestihl tašku koupit na akci a rád by přispěl na krmení nebo zdravotní péči opuštěným psům, může navštívit útulek Voříšek osobně. Kromě nákupní tašky z netkané textilie si můžete odnést i příjemný pocit z procházky s jedním ze svěřenců útulku. A třeba si některý získá i vaše srdce a nový domov.

Na hemato-onkologickou kliniku dorazil šek na 60 tisíc

S přednostou hemato-onkologické kliniky a nadace Haimaom profesorem Tomášem Papajíkem se Veronika Buriánová společně s rodiči Petry setkala 14. září v prostorách nové ambulance. "Předali jsme symbolický šek na 60 000 korun a sestřičkám jsme věnovali levandulové polštářky. Snad jim zpříjemní jejich náročnou práci," prozradila organizátorka akce.

Dárky pro děti i tři obrazy

Na Dětské klinice si na návštěvu udělala chvíli čas profesorka Pospíšilová - přednostka kliniky. I ona byla příjemně překvapená množstvím hraček a knížek, které dobrovolníci dětem poslali. Na klinice aktuálně probíhá rekonstrukce a jakmile bude vše hotové, nové prostory dětem ozdobí i tři obrázky věnované paní Lenkou Fojtovou.

Obrovské poděkování patří firmám a organizacím, které akci podpořily finančně:

- magistrát města Prostějova

- SDH Hluchov

- Cz Eika Prostějov

- Česká spořitelna Prostějov

- Tesco SW Olomouc

"Ještě jednou děkuji všem, kdo přišli udělat něco pro sebe a zároveň pro dobrou věc. Akce měla neuvěřitelný úspěch. Návštěvníci při odchodu děkovali a slíbili, že příští rok přijedou zase. Takže za rok koncem prázdnin zvu všechny s dobrým srdcem zase k nám do Hluchova," vzkázala Veronika Buriánová.

Autorka textu: Veronika Buriánková