Kurz první pomoci pro psy

Základem je 6-8 hodinový kurz "život zachraňující úkony". Mezi partnery projektu patří několik veterinárních klinik, psí hotely i výcviková centra. Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky jak zachránit psí život – pomoci psovi při život ohrožujících stavech.

Postupy předveterinární první pomoci jsou garantovány veterinárními lékaři a v žádném případě nenahrazují veterinární péči. Dbáme na to, aby účastníci kurzu pochopili důležitost veterinárního ošetření po podání první pomoci psovi. "Netýká se to jen profesionálních psovodů, ale i sportovních kynologů a z velké části taky psů v zájmovém chovu - psích parťáků, které mají lidé doma pro radost a z lásky", říká zakladatelka projektu PP Pes Tereza Živcová.

Posláním PP PES je šířit informace o předveterinární první pomoci u psů. Stejně jako nás, tak i pejsky může potkat nečekané zranění, srdeční příhoda, otrava, autonehoda. Umět poskytnout laickou první pomoc člověku je úžasné, umět ji však poskytnout svému věrnému čtyřnohému parťákovi je velký projev vaší zodpovědnosti, uvědomění a opravdového citu k vašemu psovi.

Kurz plný informací a nácviků s Vaším vlastním psem

V život ohrožujících stavech jako je masivní krvácení, či oběhová zástava, jde doslova o minuty. Není nic horšího, než v těchto chvílích zjišťovat co udělat a jak. PP PES proto pořádá kurzy plné informací a nácviků s Vaším vlastním psem. Zjistíte, jak Váš pes reaguje při ošetření, jak k němu přistupovat, jak ho cíleně učit aby v případě potřeby u ošetření spolupracoval. Vezmete do rukou obvaz, vyzkoušíte si zastavit masivní krvácení, ošetřit úraz hlavy i transport psa "na vlastní kůži". "Působíme po celé republice. Objednávka kurzu je velice jednoduchá - domluví se skupinka minimálně deseti lidí, kteří mají o kurz zájem, kontaktují nás, domluvíme podrobnosti a je v podstatě hotovo. Za účastníky přijedeme my, oni se nikam trmácet nemusí, cenově vychází kurz kolem 1000,- Kč na osobu. Pokud se chce člověk přihlásit jako jednotlivec, stačí napsat, nebo kouknout na náš facebook (facebook.com/PrvniPomocPES)," vysvětluje spolupráci s veřejností lektorka Tereza.

Kurz v Prostějově

I pejskaři z Prostějova jsou si vědomi, že psa může potkat událost, kdy bude potřebovat jejich pomoc. Kurz "první pomoci pro psy - PP Pes" je tedy více než jasnou volbou. V sobotu 6. 6. 2020 se v Prostějově v areálu kynologického klubu Prostějov uskuteční kurz pro veřejnost týkající se zejména život zachraňujících úkonů.

Na kurz se může přihlásit kdokoli starší 18ti let a to na email info@pppes.cz, telefonu 732 140 040, nebo přes facebookovou událost facebook.com/PrvniPomocPES. Náplní kurzu bude teoretická část proložená audio i video ukázkami, kde se psovodi naučí objektivně posoudit klinický stav psa a zopakují si základní postupy při jeho ošetřování, následovat bude praktický nácvik, kde se svými psy projdou například nácvikem fixace psa, manipulace se psem a obvazové techniky. Poslední částí výcviku budou modelové situace, kde psovodi budou řešit nejen zdravotní stav psa, ale i další faktory prostředí jako bezpečnost a přivolání odborné pomoci.

Autorka textu: Tereza Živcová