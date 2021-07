Celostátního finále již 14. ročníku soutěže EuropaSecura 2021 pro střední školy, které se konalo v Brdech, se letos zúčastnilo 42 studentů ze všech krajů. Jednalo se o soutěž o Evropské unii a bezpečnostní politice pro studenty středních škol a jejím organizátorem byl Institut pro evropskou politiku Europeum.

„Aby se soutěžící dostali do finále a tedy do Chráněné krajinné oblasti Brdy a vojenského výcvikového zařízení Valdek, museli prokázat znalosti v oblastech EU, NATO a dalších diplomatických organizacích. Celkem postoupilo sítem 14 tříčlenných týmů z celé České republiky,“ vysvětlil koordinátorem projektu, zástupce ředitele Martin Vokálek.

Vojáci zabezpečují plnění úkolů při náročné misi studentůZdroj: nadrotmistr Karel Podlesný, praporčík Michal Dobeš

Do soutěže se v základním kole zapojilo více než tisíc studentů, kteří podstoupili znalostní on-line test. V krajském kole písemně vypracovali a následně obhájili bezpečnostní analýzu konfliktu v daném regionu a vítězové se zde sešli v celostátním kole. „Studenti simulují, že jsou diplomaté, kteří přijeli na území fiktivního státu Dormenistánu a podílí se na řešení neklidné situace v zemi v rolích diplomatů, zastupujících členské státy Evropské unie,“ upřesnil Vokálek.

Studenti plnili nejen úkoly, spojené s diplomatickým vyjednáváním, ale také s praktickými aktivitami, které pro ně zabezpečovali vojáci. Sem patřila například topografie, poskytování první pomoci, překonávání minového nebezpečí. Jedním z důležitých úkolů bylo překonání vodní překážky. „Vzhledem k situaci v zemi tak přes rozlehlou vodní plochu není jiná možnost cesty, než děravá loď bez vesel. Ani v reálném světě není situace vždy růžová, a s tím se účastníci této mise museli poprat sami,“ podotkl Petr Toman z Ministerstva obrany, který měl spolupráci s armádou na starosti.

Přes vodu se suchou nohou nedostaneteZdroj: nadrotmistr Karel Podlesný, praporčík Michal Dobeš

Úkoly pro studenty, spojené se spoustou náročných překážek, zabezpečovali vojáci z útvarů pozemních sil – 13. dělostřeleckého pluku v Jincích a 15. ženijního pluku z Bechyně, dále příslušníci pyrotechnické služby Vojenské policie, Velitelství kybernetických sil a informačních operací a Velitelství teritoria. Vojáci využívali svých znalostí ze zahraničních operací, aby poučili studenty o řešení problémů, jenž mohou nastat. Ti si často museli sáhnout téměř až za své vlastní hranice. „Byl to nejintenzivnější týden v našich životech,“ shodli se všichni tři. „Nečekala jsem, že něco podobného někdy zažiju. Vtipkovali jsme, že si budeme hrát na vojáky, a věděli jsme, že to bude náročné, ale vlastně jsme si to vůbec neuměli představit,“ přiznala Karolína Jelínková, která se spolu s Barborou Vlkovou a Karlem Vondráčkem z Arcibiskupského gymnázia v Praze umístila na prvním místě.

Na druhém místě skončili studenti z gymnázia v Dačicích, Kryštof Blažek, Bára Líbalová a Martin Urbanec. Třetí místo obsadili studenti Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově: Matyáš Karásek, Matěj Masař a Veronika Novotná. „Všechna tři vítězná družstva pojedou na třídenní studijní cestu do Bruselu, kde navštíví instituce Evropské unie a seznámí se s jejím fungováním. Cesta se uskuteční díky podpoře Zastoupení Evropské komise v ČR, které celý program cesty připravuje,“ uzavřel Martin Vokálek. V této chvíli jsou zahájeny přípravy jubilejního 15. ročníku soutěže, na který jsou již otevřené registrace.

podplukovnice Miroslava Štenclová, Velitelství teritoria a Petr Toman, Ministerstvo obrany