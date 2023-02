Pro rodiče s dětmi MC připravilo v rámci oslav výročí založení už tradiční karnevalový týden. Nechyběly zábavné úkoly pro děti a rodiče v centru i venku, tanečky, písničky, dort, tvoření, prohlížení kronik, vzpomínání, bubliny i balonky. Prostě vše, co k narozeninové party patří.

Z nezávazného dobrovolného setkávání maminek se za téměř čtvrt století stala z Cipíska organizace, která nabízí své služby stovkám rodin s malými dětmi z Prostějova a okolí.

Denně zde probíhají programy pro rodiče s dětmi od tří měsíců do tří let. Rodiče, a chodí nejen maminky, ale i tatínci a prarodiče, mají možnost se společně zapojit do připraveného programu, ale také sdílet s ostatními své rodičovské radosti i starosti nebo navázat nová přátelství.

„Některá přátelství z Cipíska přetrvávají opravdu roky. Dostáváme pozdravy od maminek a jejich dětí, které se batolily u nás v herně a dnes mají maturitní plesy. Dokonce se nám začínají objevovat i maminky s miminky, které jako děti navštěvovaly naše programy. A my jsme nesmírně rády, že ta naše práce má tolik let smysl. A že rodiče a děti mají stále potřebu se setkávat a aktivně trávit společně svůj čas.“

Kromě programů pro rodiče s dětmi momentálně Cipísek nabízí i dramaticko-výtvarný kroužek pro předškoláky, o který je velký zájem už patnáct let.

Stejně tak jako o rodičovské besedy nebo poradenství. Podvečerní besedy i sobotní semináře MC jsou určeny nejen pravidelným návštěvníkům, ale i veřejnosti.

Po zcela obsazené únorové besedě o hranicích ve výchově a rodinných vzorcích připravuje Cipísek v březnu pro rodiče besedu Vraťme tělo do výchovy.

A také sobotní seminář z cyklu Spokojená máma, tentokrát s podtitulem Jaro v nás. Protože spokojená máma, to je obrovský motor pro spokojenou rodinu.

„Děkujeme všem našim návštěvníkům a příznivcům za zájem a dlouholetou podporu. Bez nich by to totiž nešlo. A že jsme zvládli za ty roky opravdu mnohé změny a spoustu složitých období. A věříme, že společně oslavíme příští únor to kulaté čtvrtstoletí.“

Informace o všech nabízených programech a službách najdou zájemci na kontaktních adresách MC Cipísek: www.mcprostejov.cz a www.facebook.com/cipisekprostejov

Markéta Skládalová, MC

