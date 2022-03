„Jsme rády, že rodiče s dětmi mají stále o naši činnost zájem a že s námi ustáli i mnoho měsíců ve virtuálním světě. Loni jsme foukali s dětmi svíčky s Cipískem na dálku, tedy on-line přes obrazovku. Letos jsem sice taky nefoukali abychom na sebe neprskali :), ale oslavili jsme karnevalovým programem Cipískovy narozeniny zase naživo a moc jsme si to užili a vážíme si toho, že můžeme. Že se můžeme setkávat a podporovat se navzájem." M.S.

Plumlovský literární sběratel a publicista Ladislava Šebely by oslavil 90 let

Mateřské centrum Cipísek vzniklo před lety z iniciativy maminek v čele s Jitkou Zapletalovou, která je vedoucí MC i dnes: „Maminky se chtěly setkávat se svými dětmi a předávat si svoje mateřské zkušenosti, prožívat kreativně mateřskou dovolenou. Díky tehdejší podpoře města a poskytnutým prostorám jsme mohly svoje plány uskutečnit. A jak je vidět, podle velkého zájmu rodin, smysl má mateřské centrum i dnes po tolika letech. Naší snahou je umožnit rodičům prožít klíčové roky rodičovství nejen jako starost o děti, ale jako příležitost k rozvoji dětí i sebe. Děkujeme proto všem svým návštěvníkům za dlouhodobou přízeň. V neposlední řadě děkujeme Statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji i MPSV za podporu aktivit z dotačních fondů. Díky této podpoře může být mateřské centrum otevřeno a přístupno všem rodinám.“

Piráti z Karibiku, Karkulka i medvěd. Nížkovičtí si užili ostatkový průvod

Dnes Cipísek nabízí denně pravidelné programy pro rodiče s dětmi od tří měsíců do tří let, dramaticko-výtvarný kroužek pro předškolní děti, individuální rodičovské poradenství, semináře a kurzy o výchově a komunikaci v rodině i jednorázové akce pro celou rodinu. Za covidovou dobu strávil Cipísek mnoho měsíců ve virtuálním světě. Vznikla třeba i FB skupina Rodičovské inspirace MC Cipísek, která funguje pro on-line sdílení mezi rodiči dodnes. Stejně jako vytvoření fb skupiny, tak MC také muselo při omezení činnosti zařadit do programů i více venkovních samoobslužných akcí. Samoobslužné stezku v parku, kolem Hloučely či před MC už také zůstaly součástí nabídky programů.

Přesto ale to nejdůležitější je osobní setkávání v pravidelných i jednorázových programech v MC.

Strážci hor Krakonoš, Radegast, Rampušák, Praděd - víte, které hory ochraňují?

Za dobu své existence prošly programy s Cipískem stovky rodin s dětmi, vznikla zde řada přátelství, která trvají dodnes, a mnoho rodičů se vrací do programů s dalšími dětmi nebo využívá nabídku akcí pro dospělé.

Noví zájemci najdou všechny informace o MC na kontaktních adresách a Cipísek se na ně už těší.

Markéta Skládalová

RETRO: Víme, jaké byly masopusty napříč celou republikou. Podívejte se