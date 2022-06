Prostějovský Cipísek nebude zahálet ani o prázdninách

Programy mateřského centra Cipísek se pomalu blíží ke konci školního roku. Po dvouleté sezoně přechodů z centra do virtuálního světa ten letošní školní rok konečně proběhl podle plánu celý v realitě. A za velkého zájmu rodičů s dětmi, za což moc děkujeme.

