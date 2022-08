S většími dětmi jsme se vypravili s pohádkami i mezi mexické kaktusy, na poušť pro dešťovou hůl nebo za majákem zjistit, proč je moře slané.

Pro účastníky programů byly připraveny maňáskové pohádky, výtvarné i pohybové aktivity, hry v centru i venku v parku, cesty s úkoly kolem Hloučely a spousta zážitků pro děti i rodiče.

Nebožtík v rakvi, múzy i Otík z Vesničky. Hanácká neckyáda v Horce bavila

Připravujeme programy vždycky tak, aby se zapojili děti i rodiče a jsme moc rády, že do toho rodiče jdou. Velké díky za jejich aktivitu a dobrou náladu a taky odvahu.

Ono někdy není vůbec jednoduché hrát venku divadlo, šít trpasličí čepice, skákat v pytli nebo se přestrojit za princeznu a vyjít tak z rodičovské role a někdy i ze své komfortní zóny. Ale za ty rozzářené dětské oči a společné zážitky to určitě stojí.

Děkujeme také našemu dlouholetému spolupracovníkovi, Karlovi Pokorskému, který je pro naše děti i rodiče tím jediným vodníkem, který se stará o Hloučelu :))

Víte, jak vznikají jeskyně? Se sokolíkem Pepíkem je můžete prozkoumat

V srpnu je MC pro veřejnost uzavřeno, protože kromě dovolených a úklidu probíhá příprava na nový školní rok. Přesto ale koncem srpna Cipísek s rodinami vyjede na výlet do ekologického centra Sluňákov a rozloučí se s prázdninami programem v parku.

Chybět nebudou ani oblíbené samoobslužné stezky s úkoly, tentokrát na téma pohádek a zvířat v Kolářových sadech a kolem Hloučely. Pravidelné programy pro rodiče s dětmi pak MC Cipísek zahájí zase od 5.září.

FOTO: Špičkoví domácí i světoví cyklisté projeli Olomouckem i Prostějovskem

Mateřské centrum Cipísek už třiadvacet let nabízí v Prostějově své služby rodinám s malými dětmi. Od září to budou zase pravidelné programy pro rodiče s dětmi od tří měsíců do čtyř let, dramaticko-výtvarný kroužek pro předškoláky, besedy a semináře pro rodiče o výchově a komunikaci s dětmi, poradenství, jednorázové akce apod.

Přejeme dětem i dospělým krásné léto plné radostí a těšíme se na všechny zase osobně při aktivitách s Cipískem.

Kdy naposled jste jeli vlakem? Vydejte se za dobrodružstvím se sokolíkem Pepíkem

Informace o všech aktivitách MC Cipísek najdou zájemci na kontaktních adresách: www.mcprostejov@centrum.cz, www.facebook.com/cipisekprostejov nebo ve facebookové skupině Rodičovské inspirace MC Cipísek.

Markéta Skládalová

SOUTĚŽ: Vyhrajte 10 tisíc, stačí poslat květinovou výzdobu balkonu nebo terasy

Tip na výlet: Dobývání hradu Hukvaldy i stáda daňčí a mufloní zvěře na dosah