Zároveň se podílí na jazykové přípravě žáků před zahraničními stážemi. V rámci projektu Fulbright se jí podařilo získat americkou asistentku do výuky. V uplynulém roce navázala spolupráci s rodilým Španělem, který u nyní vyučuje na Obchodní akademii.

Odborná porota vybrala Mgr. Janu Suchánkovou, učitelku anglického a španělského jazyka z Obchodní akademie Prostějov. Kromě výuky je aktivně zapojená do projektu ERASMUS+ K101 - Učitelé jdou s dobou a koordinátorkou projektu K102 Za novými zkušenostmi jedeme do Evropy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.