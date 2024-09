Jak? Přijdete ve čtvrtek 26. září 2024 v čase mezi 14.15 a 16.30 do našeho stanu, umístěného na náměstí. My si Vás zaregistrujeme a Vaším úkolem poté bude, v co nejrychlejším čase, objet 1 okruh kolem náměstí.

Osm nejrychlejších jezdců na koloběžkách, z každé kategorie (máme jich 5), postoupí do finále. Ti úplně nejrychlejší finalisti vystoupají na bedny a dostanou věcné ceny, od našich skvělých sponzorů.

A na závěr, aby to nebylo málo, se z těchto vítězů, ze všech kategorií, vylosuje jeden, který se domů bude odrážet na úplné nové koloběžce, která je naší hlavní cenou! Takže si to shrneme. Prostě si tak jdete 26.09.24 v odpolední době na náměstí. Zastavíte se v jakémsi modrém stanu, kde si Vás zapíšeme. Nic neplatíte. Projedete se jen tak na koloběžce, kterou Vám půjčíme. A vy možná ještě něco vyhrajete.

Tak co myslíte? Přijdete to zkusit? Podobné informace najdete i na našich stránkách:www.ddcpv.cz

Zdroj: se svolením Sportcentrum DDM Další ročník závodů na koloběžkách v Prostějově.

