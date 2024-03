Po dlouhých osmnácti letech se v Prostějovičkách konal hasičský ples. Sbor dobrovolných hasičů se po domluvě s jeho členem a zároveň frontmanem kapely Novios Pavlem Kožnárkem rozhodl v sobotu 9. března uspořádat „ples v obýváku“, jak to nazval jeden z návštěvníků této akce.

Hasičské bál v Prostějovičkách. 9.3. 2024. Foto: SDH Prostějovičky | Foto: Deník/VLP Externista

Komorní sál nad místní hospodou nabídl místo pro 80 hostů a přispěl k milé a pohodové atmosféře plesu. „Byl to takový výstřel do tmy, moc jsme nevěděli, do čeho pořadatelsky jdeme, ale to, že se lísky vyprodaly do tří dnů a velmi pozitivní ohlasy po plese nás přesvědčily, že to stálo za tu námahu i za ten stres, aby se vše povedlo“, za pořadatele zhodnotila Michaela Hrubanová, hospodářka SDH Prostějovičky.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli – sponzorům bohaté tomboly, kapele Novios i všem členům SDH za nasazení, s nímž se do organizace akce pustili. Jestli nám vydrží nadšení, možná se z této akce stane tradice a nezůstane jen u jednoho vydařeného pokusu.