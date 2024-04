Každá rodina v Prostějově chce a touží mít kolem sebe takovou malou, ale pěknou zahrádku pro zkrášlení svého okolí. Když nemá přímo zahrádku tak aspoň má malý záhonek, nebo na balkoně či za okny květiny. Město Prostějov nezůstává vůbec pozadu a pro nás pro všechny vytvořilo takovou městskou zahradu, která patří nám všem a můžeme se s ní radovat a těšit. Jen mít oči otevřené, někdy nespěchat a dívat se kolem sebe, s rodinou se procházet po naší městské zahrádce. Že to není pravda, tak vás nevěřící překvapím.

Prostějov hýří barvami. Kvetoucí záhony jarních květin jsou k vidění po celém městě. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Máme v našem městě nádherné sady, které nám již vybudovali naší předkové a my se o ně pečlivě staráme - Kolářovy sady 1932, Smetanovy sady počátek roku 1823 a hlavní založení 1892, Spitznerovy sady u kostela Sv. Petra a Pavla, Lesopark Hloučela, Botanická zahrada, krásný prostějovský hřbitov. A teď nedávno naši konšelé odsouhlasili a již byly v jižní části města založeny Mládkovy sady jako další odpočinková oáza, kde prozatím nic podobného není.

Za 30 až 50 let budou Prostějované vzpomínat, na dnešní radní tak jako mi vzpomínáme na dřívější zakladatele sadů. A to není všechno co naše městská zahrádka má k vidění, pokochaní a obdivu. Jsou to naše vyhlášené aleje, o kterých již vědí jak v kraji, tak i v celém státě.

Namátkově - Platanová alej v Rejskově ulici založená na počátku 20 století - 1 v kraji, 2 v ČR. Lípy ze Svatoplukovy ulice - v kraji 1. místo a v ČR 4. místo. Pohádkové Sakurové aleje ve Sportovní ulici a další. Je to jakoby se člověk ocitl v pohádce. Radost pro každého se zde procházet. Myšlenky a pohled na svět je hned krásnější.

A pokračujeme - Lipová alej v Lesoparku Hloučela - 1 v kraji, 4. místo ČR. Dubová alej na hrázi městského rybníku - 1 v kraji, 7 v ČR. Okolo Prostějova rostou nové aleje - slivoní, třešní, ořešáků, jabloní, švestek a topolů - Čechovice, Domamyslice, Krasice, Vrahovice. Vzniklo jich 7 a další ještě přibydou.

Desítky a desítky krásných záhonů ve všech lokalitách města a travnaté plochy, kde si děti rády zaskotačí. O to vše se pečlivě starají vybrané zahradnické firmy. V plném proudu je výsadba záhonů, obnova květinových ploch. Pomalu začínají rozkvétat naše krásné aleje. To vše je naše městská zahrada.

Děkujeme všem od vedení města, odborům co to mají na starosti a již zmíněným zahradníkům, že nám naši městskou zahrádku tak pečlivě ošetřují a neustále zvětšují. Musíme je všechny moc pochválit. Je to takový balzám, krása a někdy si to pro náš neustálí běh ani neuvědomujeme.