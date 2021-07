Vánoční překvapení

Můj příběh se odehrává v zimě v roce 2017, kdy jsme slavili první Vánoce v našem novém domě. Jako každý rok jsme museli psát dopis Ježíškovi. Jelikož mám mladšího bratra Edu, musela jsem celý jeho dopis napsat já. Tento rok byl pro nás finančně náročný. Stěhovali jsme se do nového města a pro rodiče to nebylo jednoduché. Proto jsem si tento rok nic velkého nepřála. Zatímco můj bratr si toho přál víc než dost. Naše společné přání od malička bylo mít psa. Což teď určitě nebylo možné. Rodiče říkají, že domácí mazlíčci vyžadují spoustu času, práce a peněz. Momentálně jsme neměli ani jedno.

Náš Štědrý den probíhal stejně jako každý rok. Brzo ráno mě přišel probudit Eda s křikem: "Jsou Vánoce vstávej, vstávej”. Rychle jsem vstala a šla do kuchyně. Tam mě už čekala společná snídaně s rodinou. Celý den probíhal téměř v klidu. Dívali jsme se na pohádky a jedli cukroví. Rodiče vypadaly trochu smutně a unaveně. Zeptala jsem se jich, co se děje. Oni nám oznámili, že děda s babičkou nestihnou přijít na společnou večeři. Byla jsem z toho smutná, protože jsme Vánoce bez babičky a dědy nikdy neslavili. Určitě k tomu měli ale vážný důvod. Snažili jsme si užít tedy zbytek dne, než přijde večer.

Blížila se čtvrtá hodina a rodiče už začali dělat večeři. Kvůli Edovi jsme museli jíst vždy dříve, protože chodil brzy spát. Na večeři jsme měli řízek s bramborovou kaší. Nikdo od nás z rodiny totiž nejí ryby. Večeři jsem si moc nevychutnala, protože při pohledu na naše smutné rodiče jsem ani hlad neměla.

Po večeři jsme se chystali rozbalit si dárky. Eda se už strašně těšil. Rodiče nám ale oznámili, že dnes k nám Ježíšek nepřijde. Snažili se to mladšímu bratrovi vysvětlit. “Ježíšek k nám nemůže přijít, protože nezná naší novou adresu”. Eda z toho byl smutný a s pláčem běžel do pokoje. Jelikož já už na Ježíška nevěřila, zeptala jsem se rodičů, co se děje? Ti mi s pláčem řekli, že nemají žádné peníze na to koupit nám dárky, o které jsme si napsali.

Věděla jsem, že naše momentální situace s penězi, není dobrá, ale nevěděla jsem, že je to tak špatné. Mrzelo mě, že jsem jim nemohla nějak pomoct.

Zbytek večera jsme strávili na gauči u televize. Eda zas ve svém pokoji. Nakonec jsme ho ale přemluvili, ať se jde s námi jako každý rok projít. Na procházce se nám stalo však něco neuvěřitelného.

Když jsme tak procházeli ulicí u kostela, zaslechli jsme štěkot. Jakoby štěkalo malé, zraněné štěňátko. Okamžitě jsme se k němu rozběhli a snažili jsme se mu pomoc. Malé štěňátko mělo poraněnou packu. Nevěděli jsme, komu patří, ale rozhodli jsme se ho vzít k nám domů. Poraněnou packu jsme štěňátku obvázali. Rodiče se ještě rozhodli zajít na místo, kde jsme pejska našli, a poptat se komu patří. Já s Edou jsme si zatím užívali, že máme doma pejska, kterého jsme tak dlouho chtěli.

O hodinu později, kdy se rodiče vrátili domů, nám oznámili, že pejsek nikomu z ulice nepatří. Další den se rodiče zase snažili najít majitele pejska. Volali i na policii a do útulků. Nikdo však nevěděl, komu malé štěňátko patří. Když si pak pro něj přijela policie, že ho zavezou do útulku pro psy. Nabídli nám, že pokud bychom si chtěli pejska nechat, tak můžeme. Já s Edou jsme okamžitě souhlasili a snažili se přemluvit rodiče. Ti však ale nabídku odmítli a pejsek odjel v policejním autě do psího útulku.

Já s mým bratrem jsme doufali, že rodiče ještě přemluvíme a konečně se nám splní naše přání mít pejska. Rodiče však trvali na tom, že se to teď nehodí a že nemáme peníze na to, abychom uživili ještě psa.

Po pár týdnech, kdy jsme už na rodiče nebyli tak naštvaní, a snažili se na to zapomenout, přijeli rodiče z práce dřív. Což se poslední týdny nikdy nestalo. Většinou pracovali přesčas. Zavovali nás do kuchyně, že s něčím potřebují pomoct. Když jsme do kuchyně přišli na zemi jsme viděli pejska. Stejného jako jsme ve Štědrý den našli zraněného na ulici. Nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Rodiče celé ty týdny tvrdě pracovali, aby jsme si mohli dovolit pejska.

Ten den jsem slíbila rodičům, že si najdu brigádu a pomůžu jim, aby jsme mohli vše zvládnout. Teď je o 4 roky později a finančně jsme na tom dobře. Všichni jsme zdraví a náš pejsek Ida, se stal naším nejlepším kamarádem. Navždy budu vděčná, že nám ho osud přivedl do cesty.

Adéla Pospíchalová, studentka Obchodní akademie v Prostějově