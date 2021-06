Noc plná překvapení

Ve středu 3. prosince se podnikatel T. J. vracel pozdě večer domů do Veltruské ulice v Praze 9. Když procházel městem, vzpomněl si, že nechal odemčenou kancelář. Podíval se na hodinky. Bylo něco málo před půl jedenáctou. Jeho firma stála na úplně opačném konci města, než bydlel. Řekl si, že se snad nic nestane, když ji zamkne až zítra.

Byl už docela unavený, a tak se rozhodl, že půjde zkratkou. To ale neměl dělat! Jak se blížil k domovu, proletělo mu něco nad hlavou. Lekl se a rychle se otočil. Nikoho ani nic však nezahlédl. Pohltil ho strach. Vzpomněl si totiž, že mu dnes do kanceláře volal nějaký cizí muž a chtěl po něm velké výkupné. Řekl, že mu ho má doručit dnes přesně ve tři čtvrtě na jedenáct večer, jinak, že ho zabije. Znovu se podíval na hodinky. Samozřejmě - bylo přesně 22.45.

T. J. se šíleně vyděsil při pomyšlení na to, že by měl přijít o život kvůli pár penězům. Nejprve se rozhlédl na všechny strany a potom bezmyšlenkovitě začal utíkat k domovu. Sotva za sebou zabouchl dveře od svého luxusního rodinného domu, aby si mohl trochu odpočinout, uslyšel výstřel. Znovu se šíleně vyděsil. Vůbec nevěděl, co má dělat. Rozhodl se tedy, že se zajde poradit za svým nejlepším kamarádem.

V garáži nasedl do svého Mercedesu a vyrazil. Jeho kamarád bydlel v paneláku v Hlavní ulici, jen o dvě třídy dál. Jel docela rychle, bál se, aby na něho zase někdo odněkud nestřílel. Ale nic takového se nestalo. Klidně dojel do Hlavní ulice, kde zastavil, rozhlédl se a rychle vběhl dovnitř domu. V chodbě si rozsvítil, nastoupil do výtahu a zmáčkl tlačítko do 3. patra. Díval se do zrcadla, když vtom se najednou výtah zastavil v prvním patře. T. J. se chtěl podívat na hodinky, jenže zjistil, že je nemá. Musel je někde ztratit. Odhadl, že bude již tak kolem půlnoci.

Najednou zhaslo světlo. Výstřel! Světlo se opět rozsvítilo. "To už není náhoda!" pomyslel si T. J. Kulka sice minula kabinku od výtahu, ale přestřelila jedno lano, na kterém visela. T. J. vystoupil a chtěl rychle odejít, když tu si všiml obrovské bílé cedule před sebou, na které bylo velkými písmeny napsáno: "POSLEDNÍ VAROVÁNÍ T. J.! S POZDRAVEM VRAH."

T. J. se tak vyděsil, že raději zavolal policii. Policie byla na místě do deseti minut, ale vrah už byl dávno pryč. Našli tam pouze nábojnici a kulku ráže 9 mm. Vyšetřování trvalo asi tři týdny, ale bylo to beznadějné. Po vrahovi ani stopy. Najednou něco zazvonilo…znovu…a zase. Byl to budík. T. J. se vzbudil. Posadil se a uvědomil si, že to všechno byl jen sen.

Student 1. ročníku Obchodní akademie Prostějov