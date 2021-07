Naši noví sousedé mi už od prvního dne připadali zvláštní. Byl to starší bezdětný pár, který si s sebou přivezl možná tak tři kusy nábytku a dalekohled – nejspíš astrologové. Z doslechu vím, že paní se jmenuje Alena a její manžel Kamil.

Někdy, když jsem před mým domkem, kde bydlím pouze já, zametala chodník anebo zalévala květiny, jsem si všimla, že je odhrnutá záclona a i žaluzie. Když si mě ale kdosi z vedlejšího domku všiml, hned je zatáhl. Říkala jsem si, že jsou prostě asi zvědaví a možná stydliví, protože se se mnou, jakožto sousedkou, ještě ani neseznámili.

Už odmalička mám ráda vše vyřešené hned a ve všem mám pořádek. Takže jsem se tedy po pár dnech po jejich příjezdu odhodlala zaklepat jim, s čerstvě napečeným jablečným štrůdlem, na domovní dveře. Periferně jsem viděla, že se pohla záclona a zhaslo se světlo. Zaklepala jsem tedy znovu, ale nikdo neotevřel. Rozhodla jsem se tedy, že jim talířek s napečeným štrůdlem nechám u dveří a zkusím to jindy. Asi se jim to teď prostě nehodí.

Další den ráno jsem, jako každé jiné, vstala, vypila sklenku vody, oblékla se do sportovního, trochu se protáhla, a už v sedm hodin zamykala domovní dveře. Když běhám, s sebou si zásadně nic neberu. Pouze si vychutnávám probouzející se město a čerstvý ranní letní vzduch. Klíčky tedy schovám za rám u domovních dveří a vyběhnu. Cestou k silnici ještě zkontroluji poštovní schránku, ale schránka je prázdná, stějně jako několik předchozích dní. Vždy mi přišly aspoň dva dopisy či letáky denně, takže mi náhlá změna přijde zvláštní. Budu muset skočit na poštu, jestli se potencionální dopisy nezasekly tam.

Každé úterý chodím k mým přátelům, kteří bydlí pár minut od mého domu, kde se vždy ještě s pár dalšími kamarády setkáme na jejich zahradě. Tam si rozděláme láhev vína a něco dobrého ugrilujeme na grilu. Je to naše tradice, u které se vždy odreagujeme a jen si užíváme daný moment. Tentokrát jsme ale dokonce slavili, a to moje povýšení v práci, takže mi přišlo dobré pozvat je ke mně na terasu. Celé odpoledne probíhalo v klidu – tedy možná až na zvonek, který jsem slyšela, ale nikdo za dveřmi nebyl. Možná mi ale jen zvonilo v hlavě, protože těch lahví jsme tentokrát rozdělali hned několik… Slavili jsme přece povýšení, a to se každý den člověku nestane, no ne?

Když jsem se ve středu ráno probudila, měla jsem pocit, že místo hlavy mám hromadu střepů, a k tomu mě bolelo břicho – nejspíš jsem včera něco špatného snědla. Vstala jsem, osprchovala se vlažnou vodou a šla jsem si nalít sklenici mléka, protože to je něco, co mi na kocovinu zabírá nejvíce.

V mé ledničce jsem ale žádné mléko neměla, a to bych byla přísahala, že předevčírem tu ještě láhev s mlékem byla. Možná si ale včera z kamarádů někdo nalil, kdo ví. No nic, místo mléka jsem si tedy nalila vodu s citronovou šťávou, sedla si ke stolu a rozhodla se, že dnes běhání vynechám. Opravdu se necítím moc dobře, hlava mi třeští při každém kroku, natož abych šla běhat několik kilometrů. Aspoň budu dřív v práci a můj šéf bude mít radost, že si mého povýšení vážím a snažím se být pilná.

Když jsem zamykala domovní dveře, otočila jsem se a spatřila jsem pošťačku. Ještě než jsem ji stihla pozdravit, usmála se na mě a dodala: ,,Tak už vám to chodí, jo?” Nechápala jsem, co tím myslí, tak jsem se zeptala, a ona odpověděla “Tuhle jsem vám do schránky chtěla dát poštu, když v tom mě vaše sousedka zastavila, že všechny dopisy mám dávat ji, že jste prodělala úraz, nemůžete chodit a jste v nemocnici. Říkala, že jste domluvené.” Cože? Takže k těm mým novým sousedům mizí všechna moje pošta? Paní pošťačce jsem poděkovala, řekla, že už to nějak vyřeším, ale že mi určitě už dopisy může do schránky dávat.

V práci jsem nad tím pořád přemýšlela. Kdo by něco takového měl za potřebu říkat? Když jsem přijela z práce, vystoupila jsem z auta a šla jsem rovnou k vedlejšímu domu sousedů. Všimla jsem si, že mají pootevřené dveře, a když nikdo neodpovídal, jen jsem nakoukla, jestli tam opravdu nikdo není. Když si moje oči zvykly na šero a poměrně tmu, která v domě převládala, měla jsem pocit, že se mi to jen zdá. Vypadalo to tam naprosto stejně jako u mě doma. Stejný botník, podobné zrcadlo se zlatým rámem, dokonce i rohožka s nápisem “welcome”. Opravdu jsem nemohla uvěřit vlastním očím. Jsem snad ještě opilá ze včerejšího dne?

Z naprostého šoku mě vytrhlo jakési zařvání a popadnutí za rameno. Otočila jsem se, a uviděla jsem sousedku Alenu, která si mě hrozně rozzlobeně měřila a něco na mě řvala. Já jsem ji ale vůbec nevnímala. Dávala jsem si dvě a dvě dohromady. Je to možné? Je možné, že moji sousedi mají naprosto totožný dům jako mám já? Jak by se to ale mohlo stát? Možná je to všechno jedna hodně obrovská náhoda.. Když jsem se vzpamatovala, Aleně jsem se omluvila, že jsem nechtěla slídit. Rovnou jsem se jí ale zeptala, co to má znamenat s těmi dopisy. Jakmile jsem ale dokončila větu, vyděšeně mi zavřela dveře přímo před nosem.

Celý zbytek dne jsem přemýšlela nad tím, co to bylo. Proč mají tak moc stejný dům (nebo minimálně to, co jsem viděla) a co to má znamenat s těmi dopisy? Večer se mi bolesti břicha zhoršily, a tak jsem se rozhodla, že si zítra vezmu home office. Mým večerním zlozvykem je pouštění si strašidelnách příběhů, takže ani dnešní večer nebyl výjimkou. Po doposlouchání dvou jsem se konečně odhodlala jít spát.

Celou noc jsem ale spíše probděla než prospala, protože bolesti břicha byly opravdu příšerné, navíc se mi pořád zdálo, že slyším různé zvuky. Já vím, já vím, to jsou ty strašidelné příběhy před spaním. Každopádně ráno mě probudil jakýsi šramot. Hned jsem otevřela oči a řekla si, co se děje. Pomalu jsem se tedy vydala z mé ložnice, když v tom jsem zaslechla zabouchnutí dveří. Hrozně jsem se lekla, až jsem nadskočila. Rychle jsem se vrátila do své ložnice pro mobil a pomalu jsem se vydala dolů, podívat se do kuchyně, odkud se vydávaly pořád různé zvuky a jakési šeptání. Když jsem už byla skoro dole a od kuchyně mě dělil pouze roh stěny, koukla jsem a zděsila se. V mé kuchyni byli moji sousedé, Alena a Kamil, kteří si s nevídaným zájmem a zápalem prohlíželi všechny kousky mé kuchyně.

Byla jsem v šoku, ale i přesto jsem potichu vyběhla do mé ložnice, zavolala policii a čekala. Když policie přijela, odvezla si sousedy s důvodným podezřením na nepovolený vstup na cizí pozemek..

A jak to bylo dál? Vše se v podstatě vysvětlilo. Tihle moji sousedé mnou byli doslova posedlí. Fotili si mě přes okno, onen dalekohled nepoužívali na hvězdy, nýbrž na mě. Věděli také, kde jsem a kdy přijdu, měli i naprosto stejný celý dům, což se vysvětlilo tak, že si jednou nechali vyrobit stejný klíč, který jsem si dávala každé ráno za rám u dveří, a poté se mi kdykoliv mohli vkrást do domu a slídit mi v něm.

Teď už je to rok od tohohle incidentu. Co vím, tak absolvovali psychiatrickou léčbu. Já jsem se odstěhovala o pár bloků vedle, kde mými sousedy jsou i mí přátelé. Doufám, že tohle už se nikdy nebude opakovat a nikomu bych to nepřála.

Takže tedy - teď už vím, že náhoda opravdu nebyla to, že jsem tuhle nemohla najít mléko (každý den si u mě dělali kávu s mlékem). Ani to s tou poštou či záhadným zazvoněním. Ani to, že celou dobu měli zatáhlé žaluzie. Vše měli promyšlené, akorát nepočítali se zákeřnou bolestí mého břicha.

Mohla bych tedy teď říct, že nic není náhoda a vše se děje za jistým účelem?

Veronika Lošťáková, studentka Obchodní akademie Prostějov