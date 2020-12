Psal se rok 2005, když se Donna Ivy Frantík, původem z indické Bombaje rozhodla odejít za svým partnerem do České republiky. V tu dobu se rozhodla opustit ropný poloostrov Kuvajt a teplo Perského zálivu vyměnit za mírné klima České republiky, protože její partner byl Čech žijící blízko Olomouce.

Když vzpomíná na tu dobu, byl to pro ni kulturní šok. Byl to úplně jiný svět než Indie nebo Kuvajt. Po příletu strávila první dny v hlavním městě. „Praha je překrásné město,“ vzpomíná Donna Frantík. Poté se přestěhovala do obce Střeň u Olomouce. Byla to velká změna, kdy byla vůbec poprvé konfrontována s českým venkovem.

Zdroj: archiv M. Frantíka

Per aspera ad astra aneb Přes překážky ke hvězdám

Česky se Donna začala intenzivně učit až právě v České republice, kdy ji partnerův otec začal brát mezi místní lidi. Tak se vlastně nejdříve naučila “hanácky“, tedy tamnímu nářečí. Dnes má Donna české občanství a je hrdou Češkou společně se svými dvěma dětmi, které se už narodily v Česku a plynule hovoří česky i anglicky.



O Olomouci říká, že to je velmi krásné historické město, taková malá Praha, v němž sídlí arcibiskup a je tu spousta krásných zákoutí a míst k poznávání a odpočinku. Donna se s Olomoucí velmi sžila a vnímá ji dnes jako jakési útočiště po návratech ze svých obchodních zahraničních cest. Ráda chodí i do místních hospod na pivo. Jen tak si popovídat s místními o životě a dalších věcech. Ačkoliv část Donniny rodiny žije v Indii a nadále také v Kuvajtu, opravdu doma se cítí být právě zde v Česku. „Jen na to pivo nyní v době koronaviru moc nejde chodit,“ povzdechne si Donna.

Pracovní náplň

Dnes je Donna úspěšnou spolumajitelkou jedné z českých firem Effetec s. r. o., která se soustředí na polygrafický průmysl, v rámci něhož vyvíjí, vyrábí a prodává do celého světa velkoplošné digitální UV LED tiskárny.

Když se Donny zeptáte, co ji na této práci baví, bez rozmyslu vám okamžitě odpoví: „V prvé řadě jsem krví prodejcem, miluji svoji práci. Moje maminka pracovala celý život jako obchodní manažerka v Kuvajtu, tudíž v mé rodině máme obchodování a prodej prostě v krvi, a je nám vlastně takřka jedno, co zrovna prodáváme - ať už je to kosmetika, letadla nebo velkoplošné digitální UV LED tiskárny,“ popisuje Donna.

Důvěra ve vlastní produkt i své zaměstnance

A co je pro Donnu opravdu důležité? Víra a důvěra ve své zaměstnance, a také samotný produkt. "Musíte velmi dobře znát nejen svůj produkt a jeho výrobu, ale především technologicky, technicky a marketingově svou konkurenci na trhu. Důležitá je také upřímnost a schopnost udělat maximum pro to dodržet slib, kterým se zavážete," podotýká dále Donna.

Mezi TOP 10 ve světě

I když je firma Effetec, v níž je Donna spolumajitelkou, ve svém měřítku mikro firmou, nedá se jí upřít velký úspěch. Nejen v tom, že ji spolu s partnerovými silami a prostředky dokázala vybudovat doslova z pokoje bytu až do současné podoby vlastního areálu, ale když nebudeme počítat Čínu, tak v současné době Effetec patří mezi TOP 10 firem na světě. "A to jsme jedinou ryze českou firmou. Navíc se zaměřujeme skutečně na customizaci vývoje a výroby pro zákazníka, což znamená, že zákazník si může navolit, jak bude jeho tiskárna velká, rychlá nebo jaké technologie budou použity,“ popisuje dál Donna.

Zlomila jazykovou bariéru a posunula se dál

Donna se k tomuto převážně mužskému oboru dostala přes dnes již neexistující společnost Grapo Technologies, která sídlila v Olomouci. V té době se seznámila s původními majiteli. Tenkrát se společně dohodli na spolupráci a tak Donna začala v jejich společnosti pracovat. Začátky pro ni byly velmi náročné, protože hovořila v tu dobu pouze anglicky a jak říká: "Specifikum Olomouce je takové, že jsou zde lidé oproti Praze více konzervativnější a ne všichni hovoří anglicky." Na začátku tak Donnu tížila jazyková bariéra, kterou však rychle zlomila tím, že se naučila česky.

Také vzpomíná na první výstavu, které se s firmou zúčastnila. Byla to výstava signmakingu v Praze „Reklama Polygraf." Byla to pro ni opět nová zkušenost, kde si s tehdejším majitelem "plácla" na spolupráci, která vydržela mnoho let. Na toto období vzpomíná opravdu moc ráda, ať už na zaměstnance ve firmě, nové věci nebo na to, jak pracovala přímo u výroby tiskáren a řešila zahraniční prodej. Moc si tuto dobu užívala.

Dnes spoluvlastní svou společnost

Proč se rozhodla založit vlastní firmu? „Okolnosti nedaly jinak, než si založit vlastní společnost. Navíc, jsme opravdu začínali s vlastními produkty v jednom pokoji v bytě a musela jsem se kromě prodeje naučit novým věcem, jako bylo třeba vedení skladu, účetnictví, řízení firmy a pracovníků, financí, strategie, a to nejsou jednoduché záležitosti. Ale nic jiného vám nezbývá," ohlíží se Donna zpět do začátků. Najednou pracovala více jak deset hodin denně a musela se chtě nechtě přizpůsobit i jiným časovým pásmům a potřebám zákazníka. "Nedíváte se na víkendy, svátky a zda je den nebo noc. Do toho pracovního kolotoče se navíc musíte starat a pečovat o své děti i domácnost. Ale pokud něco děláte srdečně rádi a věříte v sám sebe a okolí, tak můžete úspěchu dosáhnout," uzavírá Donna.

Koronavirus komplikuje podnikání

Ve firmě jsou na rozhodování klíčových věcí tři. Michal z pozice servisního technika, Lukáš - vývojář a konstruktér a Donna. Co však stejně jako většina podnikatelů vnímají jako veliký problém dnešní doby, je koronavirová pandemie. "Říkáte si, jak firma pěkně roste a jak tento rok bude úspěšný a najednou nemoc, vir vám zastaví svět a nemůžete nic. Nemůžete to ničím ovlivnit a to je opravdu velká bezmoc. Takže ve finále můžete mít jakýkoliv produkt a můžete být sebelepší prodejce, ale najednou je před vámi velké STOP a nic s tím nenaděláte. Snažíme se jít i přes to dál a věříme, že se nám podaří i tuto dobu přečkat a pokračovat v započaté práci. A podpora ze strany druhých? Tak to v dnešním světě nefunguje, každý si musí umět pomoci sám,“ popisuje se smutkem v hlase Donna.

V čem tkví výjimečnost firmy?

Pokud jste malá společnost, pak také vlastní růst není příliš rychlý jako u velké mezinárodní společnosti s mnoha lidmi navíc. V dnešní době, dá se říci krizi, nevíte, co bude zítra. "Na druhou stranu máme skvělý, i když malý tým lidí, a odvádíme dobrou práci. Trávíme spolu spoustu času a podporujeme se navzájem. Jsme tedy blíže zákazníkovi a můžeme rychleji reagovat na řešení, které zákazník potřebuje, a proto jsme se rozhodli zaměřit právě na customizaci tiskáren," popisuje Donna.

Na začátku Effetec začínal s upgrady starších typů UV tiskáren na nové tiskové technologii. I proto firma dokáže servisovat nejrůznější typy tiskáren a nabízí širokou škálu náhradních dílů nebo inkoustů. "Gró" firmy však dnes vychází z vlastní vyrobené velkoplošné digitální UV LED tiskárny pod názvem EffeJet. V ní se firma zaměřuje převážně na fatbetdové (stolové) velkoplošné tiskárny, ale dokáže vyrobit i hybridní tiskárny s "roll to roll" nebo kombinaci obou tiskáren, kdy hlavní část je právě velký přisávací stůl rozdělený na sekce a v přední části je právě "roll to roll" tisk. Tiskárna má všechny moderní prvky, nejnovější technologie, co UV LED tiskárna potřebuje. "Navíc, jak jsem zmínila, dokážeme vyjít vstříc trhu a potřebám zákazníka. Jsem hrdá například na naši tiskárnu v Itálii, která je dost možná největší stolovou tiskárnou na světě - měří 3,2 metry na 8,4 metrů," podotýká dále Donna.

32 zemí světa

Firma obchoduje ve 32 zemích včetně České republiky. V pěti má zastoupení. Její tiskárny najdete kromě signmakingu v různých odvětvích, kde se tiskne například na přístrojové panely, plastové díly, ale i třeba na pánve či hudební nástroje, pasy, nábytek, obrazy, sklo, keramické obklady, obkladové panely nebo garážová vrata a další. Navíc jsou využity její technologie i u zákazníka, kdy je využito proměnných dat na cestovní pas. Tento zákazník je předním poskytovatelem inovativních systémů a spolehlivého řešení pro výrobu a personalizaci průkazů totožnosti, čipových karet, cestovních pasů a elektronických karet. Dále pak firma využívá vrstvení tisku s efektem 2D a 3D tisku nebo lentikuláru.

"Myslím, že na to, jak malá firma jsme, tak toho zvládneme poměrně hodně. Samozřejmě nesmíme zůstat stát na místě, ale pokračovat ve svém snu a vizi a neustále reagovat na trh a potřebu zákazníka," zamýšlí se Donna. Nepříjemnosti, stejně jako mnoha dalším firmám nyní způsobuje koronavirová krize, kterou nelze ovlivnit nebo nějak obejít nařízení států.

Je složité se v tomto oboru nyní prosazovat a obchodovat. Na produkty si musí zákazník sáhnout, vidět je naživo, navíc pořizovací hodnota není zrovna nízká a takovéto tiskárny si kupujete jednou za pár let a investice pro firmu je vždy větší. "I když využíváme veškeré prostředky moderní techniky i při obchodu jako jsou například video konference či různé on-line asistence i v servisu, zasílání vytištěných vzorků, tak přímý obchod a kontakt se zákázníky nic nenahradí. Myslím si, že opětovný rozjezd nebude jednoduchý, ale šikovní lidé se vždy dokáží prosadit. Tak uvidíme, kam nás tato nová doba a situace dovede. Přeji všem hodně štěstí,“ dodává závěrem spolumajitelka firmy Effetec, Donna Ivy Frantík.

Effetec se na trhu poprvé objevil v roce 2012. Nezačínal však od nuly. Zaměstnanci měli již v době vzniku společnosti bohaté zkušenosti v oboru. Na samém zrodu firmy Effetec se tedy podílel malý tým lidí, avšak s bohatými zkušenostmi, neskromnými cíli a s velkým odhodláním těchto cílů dosáhnout. K dnešnímu dni má firma několik zaměstnanců a pyšní se více než patnáctiletou praxí v oboru digitálního UV inkoustového tisku.



Činnosti firmy Effetec s.r.o.

•Výroba digitálních, velkoplošných UV tiskáren jak standardních, tak kustomizovaných dle přání zákazníka

•Výroba jednoúčelových, digitálních UV tiskových strojů zcela na míru

•Upgrade UV tiskáren značky Grapo

•Servis UV tiskáren

•Prodej náhradních dílů

•Prodej UV inkoustů

•CNC výroba



www.effetec.com

Autorka textu: Lenka Klopcová