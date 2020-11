O něco delší informaci jsem později našla ve slovníku spisovatelů-beletristů od Jaroslava Kunce (1957). Skutečnou „identitu“ autorky odhalil před dvěma lety v článku otištěném v revui Střední Morava olomoucký literární vědec a místopisec František Všetička. V roce 2019 zde publikoval ukázky z jejího listáře. A nakonec jako editor upořádal brožovaný sborník nazvaný Spisovatelka Žofie Hekelová. Ke stému výročí narození moravské autorky (1920–1993). Vyšel v minulých dnech v nakladatelství Hana Dziková – CULTUM v Olomouci ve spolupráci s vydavatelem Martinem Hekelem. Nahlédněme do něj a připomeňme si život a dílo této zapomenuté spisovatelky.

Rodná Konice

Narodila se 11. listopadu 1920 v Konici, v dnešní Husově ulici čp. 347. Otec František Strnad zde provozoval sodovkárnu. Vyrůstala v rodině společně s mladšími bratry Františkem a Janem. Na dětství strávené v Konici velmi ráda vzpomínala, například na to, jak s kamarádkami tlačily kola do zatáček k Březsku a poté sjížděly dolů z kopce k rodnému domu.

Životní příběh – léta dobrá i zlá

Důsledky hospodářské krize však dolehly i na jejich podnikání. V roce 1935 rodiče museli prodat dům a odstěhovali se do Vlčic, kde si pronajali domek a otec vedl obchod s malým hostincem. Žofie dokončila měšťanku v Mohelnici a v letech 1935–1937 studovala na německé obchodní škole v Olomouci.

Po jejím absolvování pracovala jako účetní v papírně ve Vlčicích. Provdala se za Františka Hekeleho, technika papírny a pozdějšího správce mohelnického muzea. V roce 1951 skončila krátká epizoda jejího členství v komunistické straně. Vystoupila z ní na protest proti uvěznění básníka a literárního přítele Václava Renče.

Tato událost poznamenala celý její další život. Byla označena za politicky nespolehlivou. Musela opustit místo ekonomky v papírně a byla převedena na manuální práce do nádvorní čety. Ke svému oboru se sice po letech vrátila, ale pokud se jí podařilo získat důstojnější práci, byla okamžitě přeložena. Pracovala jako účetní v mohelnické cihelně a v Nasobůrkách, plánovačka a ekonomka v Hanáckých cihelnách v Olomouci a ekonomka v JZD Mohelnice a JZD Zábřeh. V roce 1976 odešla do důchodu z pozice plánovačky. Od roku 1968 až do své smrti bydlela v Lechovicích. Věnovala se ručním pracím a vnoučatům. Zemřela 20. července 1993 a byla pohřbena na pavlovském hřbitově.

Autorka krásné tvrdosti

Za války začala psát básně a povídky. V roce 1943 vysílal rozhlas její rozhlasovou hru Bloudění a pásmo o Lošticích. Stala se členkou Sdružení spisovatelů z Hané se sídlem v Olomouci. Na setkáních v olomouckém Národním domě poznala hanácké literáty Josefa Koudeláka a Stanislava Krejčího. Přátelila se s loštickým malířem Hugo Šilberským a byla členkou ochotnického divadla.

V roce 1944 vyšel v Družstvu Moravského kola spisovatelů její první román Aigen. Námětem je těžká práce na statku, jehož obyvatele stíhá jedna osudová rána za druhou. Hlavní hrdinka Tereza Aigen se obětuje pro ostatní členy rodiny. Jednalo se o neobyčejně silné dílo, jehož uměleckou úroveň ocenila i literární kritika. Námět si autorka přivezla z nucených prací v Tyrolských Alpách. Tato skutečnost však musela být utajena. Na záložce knihy byla informace, že tam autorka byla údajně na léčebném pobytu.

V roce 1948 vyšel román Obyčejné děvče. Dedikovala jej přítelkyni Aleně Renčové. Je to příběh nesourodé, rozhárané živnostenské rodiny, ve které dospívá dívka, svým prostředím výrazně poznamenaná. Román má výrazný sociální a psychologický charakter.

Potom už psala jen „do šuplíku“. Posledním publikovaným dílem byla povídka Prověrka uveřejněná v brněnském časopise Host do domu v roce 1958. Námětem byla doba okupace. Některé ukázky z její tvorby z pozůstalosti byly uveřejněny až letos ve vzpomínaném sborníku (básně, povídka Damašek).

Žofie Hekelová – neprávem zapomínaná a zapomenutá spisovatelka

Je škoda, že zvláště román Aigen nenašel po roce 1989 vydavatele. Žofie Hekelová právě tímto dílem překonala rámec regionální literatury a zařadila se do literatury celonárodní. František Všetička k tomu ve své stati napsal: „Je to další literární talent, který komunistická moc nemilosrdně zdeptala.“

Žofie Hekelová si dopisovala s řadou významných osobností. Byli jim básníci, spisovatelé, redaktoři, dramatikové. Oceňovali její dílo a jako redaktoři jí dávali také cenné rady k úpravám rukopisů knih. Byli jim Dalibor Chalupa, Petr Bezruč, Vojtěch Martínek, Jan Čep a Václav Renč. Nejrozsáhlejší korespondenci s ní vedl spisovatel František Kožík. Velmi si jí vážil a pokládal ji za takovou naši malou Boženu Němcovou.

Žofie Hekelová zanechala výraznou stopu v našem regionu svým dílem. K jeho hlubšímu poznání jistě přispěje i vydaný sborník.

Autorka textu: Hana Bartková