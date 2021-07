Nenechte si ujít jedinečnou výstavu obrazů mladé talentované malířky Milady Lenfeldové. Ačkoliv maluje intenzivně již mnoho let, pro samostatnou výstavu se rozhodla až nyní. V galerie zámku města Konice tak představí průřez svou tvorbou, která nabídne široký rozptyl malířských technik - od kresby přes olejomalbu krajin až po realismus.

Výstava talentované malířky Milady Lenfeldové nabídne průřez její tvorbouZdroj: Milada Lenfoldová, se souhlasem

Vernisáž výstavy s osobní účastí autorky se uskuteční v pátek 9. července od 17 hodin v prostorách konické galerie. Jste srdečně zváni. Pokud byste vernisáž nestihli, na výstavu můžete zajít kdykoliv v rámci otevírací doby galerie, a to až do 8. srpna 2021.

Otevírací doba galerie zámku města Konice

Pondělí – pátek: od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin

Sobota: od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin

Neděle: od 14 do 17 hodin

