Poslední den pololetí, ba dokonce i celou poslední noc mohli žáci primy, sekundy, 6. a 7. ročníku ZŠ strávit ve škole. Tradičního přespání se zúčastnilo 30 přihlášených žáků a prožilo pak večer plný her a zábavy, včetně filmu na dobrou noc (na snímku děti při jedné z aktivit). Ráno pak mohli společně posnídat, než si je vyzvedli rodiče.

Během měsíce ledna také začaly přicházet první výsledky okresních a krajských kol soutěží, kterých se naši žáci pravidelně zúčastňují. Ti nejvýše umístění pak postupují do vyšších kol soutěží. Jedním z úspěšných studentů je Lukáš Tabery z kvinty gymnázia, který uspěl v okresním kole matematické i fyzikální olympiády a druhým místem v obou soutěžích si zajistil postup do krajských kol. Okresní kolo soutěže v českém jazyce vyhrál v kategorii II SŠ student oktávy, Jakub Szymsza a v kategorii I Barbora Smýkalová z kvarty. Oba rovněž postupují do krajských kol.

Těsně před pololetními prázdninami proběhla na škole rovněž již tradiční soutěž v recitaci. Ve třech věkových kategoriích se utkalo téměř dvacet žáků studentů a prokázalo, že poezie a umělecký přednes textů má i dnes pro mladé lidi své kouzlo a musíme uznat, že výkony některých recitátorů byly excelentní a po zásluze jim patřilo první místo a finanční odměna, kterou vypisuje ředitel školy a která bude vítězům předána při celoškolní mši svaté na Popeleční středu, tj. 26. února. To už bude i po jarních prázdninách i lyžařských kurzech, které právě v těchto dnech probíhají na Staré Vodě u Bruntálu pro třídy tercie, kvarta a 8. roč. ZŠ.

Text a foto: archiv CMG Prostějov