Myslíme si, že v těchto dnech již hodně o dalším způsobu rozšíření nebo naopak utlumení nákazy rozhoduje zodpovědnost nás všech, kterých se nařízení týkají. Bohužel český člověk již není zvyklý doslovně poslouchat a hlavně dodržovat vydaná nařízení a proto jsme toho názoru, že by se mohla vydat další možná nařízení:

Zrušení pendlerů

Zdravotní sestry a doktory, kteří jsou dnes zaměstnáni v zahraničí, kam každodenně dojíždějí, zaměstnat v našich nemocnicích, kde je stále nedostatek odborného personálu a při vládním mimořádném stavu se toto musí respektovat

U těch, kteří jsou nakažení a mají tzv. domácí karanténu provádět namátkové kontroly a při zjištění jejich nepřítomnosti postupovat ve stejném duchu, jak je to při zjištění závad u nemocných pracujících při jejich domácím léčení

Provádět namátkové kontroly dodržování vydaných nařízení u různých menších subjektů jako jsou např. biliárové kluby, posilovny, relaxační centra, bazény, menší sportovní zařízení, kluby, restaurace atd. Při zjištění závad toto zveřejňovat při svých pravidelných brífincích

Provádět kontroly dodržování neshlukování na veřejných prostranstvích, v parcích atd., kde je někdy možno vidět hloučky osob popíjejících a debatujících při lahvince vína nebo piva a i toto trestat

Víme, že nejste stejně jako já i ostatní přítelem nějakých restriktivních opatření, ale někdy, a to za současného vážného stavu, je to zapotřebí. Je možné se zamyslet i nad případnými dalšími opatřeními jako jsou chataři a jejich pendlování při zlepšeném počasí, nebo i nad uzávěrkou silně nakažených regionů nebo měst jejich uzavřením. V každém případě Vám ještě jednou děkujeme za vše, co děláte bez ohledu na svůj čas pro všechny občany České republiky.

Autoři textu: Mgr. Antonín Dušek a Ing. Richard Beneš