Úkolem bylo pokusit se napodobit pět slavných staveb z celého světa. Výběr materiálu na stavbu byl zcela na účastnících, mohli použít dětské kostky, Lego nebo cokoliv dalšího.

Slavné stavby světaZdroj: archiv SVČ-Orion

A jak se s nelehkým úkolem architekta a stavbyvedoucího poprali? Naprosto bravurně! Karlův most střežily místo soch Lego postavičky, některé Eiffelovky se tyčily až do stropu pokojíčku a v koloseu z dřevěných kostek se utkala se statečným vojákem černobílá stračena. A co teprve pravá egyptská pyramida hlídaná krokodýly?

Slavné stavby světaZdroj: archiv SVČ-Orion

Všichni účastníci postavili naprosto perfektní kopie a kdekdo by si je určitě spletl se skutečnými stavbami.

Jan Bartošík