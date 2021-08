Básník Karel Outrata z rodu Továrků, který má na Malé Hané hluboké kořeny, vydal několik poetických sbírek. Jedna z nich se jmenuje Jevíčská souhvězdí, která spatřila světlo světa v roce 1989. Z obsahu je jednoznačně patrné, že jednotlivé rýmy se váží k Jevíčku a k jeho okolí. Velmi mě zaujala báseň pod názvem Kosmonauti z Malé Hané. Dovolím si ocitovat první dvě sloky.

Kosmonauti z Malé Hané/ Karel Outrata

Znám jeden kosmodrom

odkud se lze dostat

hravě do vesmíru

i bez cvičení na centrifugách

a jiném trápení při výcviku

Není to v Bajkonuru

na Kennedyho mysu

ba ani v Houstonu

v Jevíčku je to z Moravy

do Vesmíru chvilka

pár kroků přes náměstí

tak se tam totiž

ty dvě hospůdky jmenují.

Jak mi spiklenecky sdělila moje jevíčská tetička Mařka, na Vesmír se už z Moravy nelétá. Tato známá a oblíbená hospůdka na náměstí s názvem Vesmír totiž zavřela dveře. A tak pevně věřím, že v budoucna v Jevíčku „přistane“ další obdivuhodnost ke zviditelnění tohoto královského města s markraběcí moravskou orlicí ve svém znaku.

Pavel Kyselák