S TETIČKÓ JE KŘIŽ

Zhánim zpráve e jiny smešlenke a drbe, jak se dá. Jednim z méch zaročenéch zdroju a pramenu bévala dřivéc moja jevičská tetička Mařka do dobe, než se načesto zkazela. Jenže vod té chvilke, co vodkókala všecke te figle z televize a ruznéch e pochebnéch masmédii, je to s ňó včelkaj moc těžky. Vona vám vobende šestkrát cely náměsti, s každém povekládá, e sama jádři a módři jak profesór – naši be doma řekle, že kecáloje –, ale dež se ji zeptám, co je novyho, vodpovi mně jednim slovem: „Nevim.“

Zlatosvatě ji řikám: Mosiš přečist šecke novine, poslóchat ledi, co si říkajó, třeba dež stojiš fronto ho masa, trocho zašnorchlovat na interneto, ale néni to nic platny.

Nebo mosiš zajit na veřejny zasedáni vašeho ctěnyho magistráto. Na to mně vodpovi: „Tam já nechodim, takovy camráni mě nezajimá, a navic temo ani nerozomim,“ vodbede mě raz dva. Tak zandi rovnó za starostó a zepté se přimo ho. „Ja, ten nemá na mě čas, buďto dělá kulturo, a kdež nedělá kulturo, tak dělá zase starosto, te chetráko zvědavé.“

Tak se zepté Metuda z Dolniho Kóta, ten decky všecko vi. Hned mně pohotově vodpovi: „S tém já vod minoléch Velkonoc nemlovim, te trombero.“

Vona vám moc dobře vi, že dež mně něco řekne, tak to hned napišo do novin, a tak vona je moc vopatrná na řeče, kery mně sděli. A dež vo ni něco napišo, hned hodělá dementi, a eště k tomo předá, že to sice řekla, ale že to sténě meslela jinak, a dál jenom mlži a mlži. Ja, moja tetička Mařka je chetrá jak vopica a pěkné fištrón a mazaná všema masťama. Hobo má prořezanó jak šléfiř. Vod božiho rána jo zavře, až dež de spat. Řeče má jak Palacké, ale dež mě zmerči, mlči jak partyzán, a eště k tomo předá, že pré si ož nic, chodera jedna, toze nepamatoje. No zkrátka, má to všecko vod koho vodkókávat. A hočenlevá je, jak Kristovi žáci.

E kdež se ji ptám, jaky je ho nich po ráno počasi, tak mě vodbede jednó větó: „Já nevim, eště sem nebela ani venko a neplétvé mym časem, te motovidlo zamotany, za chvilo letim aji s našim Fanóchem na Vesmir, máme tam turnaj v tarokách, te cambalo jedna.“

Holt, moji mili rozmili, s našó pěkně vepečenó tetičkó je velké křiž.

Autor textu: Pavel Kyselák