Neposedná e rozvelá tetička

Jak si módré e laskavé čtenář povšiml, v méch plkačkách sepsanéch v moji rodné malohanáčtěně, je hlavni postavó moja jevičská tetička Mařka. Kerá ve skotečnosti je a zároveň néni.

Z dosavadnich jejich kósku zcela jednoznačně plene, že drahá tetička je pěkně rozšafná malohanácká robka, sténě tak rozvely kvitko, někde e zdravě hobatá, no zkrátka šomná to ženská, s keró jenom čerti šejó.

Je prostě svoja a basta fidli, co vám mám povidat. V době přisné koronavirové karanténě pod stopněm nomero pět, neváhá vetáhnót pate z baráko a jit za babama na hratvo jenom tak si poplkat. Sami čocháte, jak je takovy spoščeni nebezpečny, jak na zem spadlé drát vod elektrickyho vedeni. No ja, bať, s koronó néni žádná sranda, člověk be ji dal aji nějakó to korono, jenom abe zvostala na prdele doma. Ale ani čertisko z Kadrmane s ňó nic nohodělá, e kdež má na hrbo pekelné hřich. Kdebech ji něco řekl já, bela be hned načořená jako sám vrchni lucifer.

A tož sem aspoň vo ni napsal do novin hezke po pansko veršovánkové manifest:

To je vám hříšný skandál,

pan ministr Blatný dělá randál,

že tetička nedrží karanténu

a venku montuje anténu.

Potom letí na hratvu,

na slovní dámskou pastvu.

Jen tak si s babama popovídat:

Pláci, pláci, plác,

koronavire, do pekla s Tebou

uděláme BÁC!

Psáno v pondělí 28. prosince 2020 v době přísných karanténních opatření v celé republice.



Autor textu: Pavel Kyselák

Představení autora:

Ing. Pavel Kyselák pochází z Moravy, ale trvale žije v Praze, kde také vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Pracoval jako ekonom se zaměřením na mezinárodní zdaňování.



Od útlého mládí se věnuje psaní. Na základní škole byl "šéfredaktorem" třídního časopisu Husí kravata aneb Večerní Jaroměřice. Své literární příspěvky otiskuje v místních i celostátních novinách a časopisech. Přispívá rovněž i do Českého rozhlasu. V rámci unikátní výstavy, kterou v roce 2019 pod názvem Náš listopad 89 pořádala Univerzita Karlova, byla zařazena i jeho fotografie z roku 1989.



Dosud vydal dvě knihy pod názvy: Čmikání na bráchu a Bráchova krapalice, a také několik brožur. V uvedených knihách i dalším tisku uvádí vybrané fejetony a statě ve své rodné malohanáčtině, tedy z kraje okolo Jevíčka. V tomto směru spolupracuje s Ústavem pro jazyk český AV ČR. Z hlediska své odborné problematiky v oblasti mezinárodního zdaňování publikoval odborné články v několika časopisech s právním a daňovým zaměřením včetně internetových portálů.