Pojďte si vychutnat nádhernou slovní symfonii v malohanáčtině. Prostějovský deník přichází s novým seriálem Plkačky z Malé Hané, ve kterém bude pravidelně uveřejňovat humorné statě Pavla Kyseláka. Začtěte se a užijte si toto nádherné nářečí.

Jevíčko | Foto: Archiv

„Tož, jakpak se Vám daři, tetičko?“

„No co, jak be se dařelo, celé ževot sem jenom dřela a teď mám z teho pár koron duchodo. Ja, stoji to za… “ (Rozmilé čtenářke e mili čtenáři prominó, ale slovo, kery tetička tak rozšafně a s choťó veřkla, je rozhodně nepublikovatelny.)