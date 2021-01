MOJA CESTA DO LEPOVÉ

Sestra myho tate, keré se neřeklo ho nás doma jinak než naša Mařa, měla celkem šest děti. Zrovna včelka moja milá sestřenica Karla ďála rodokmen celé jejich familije. Ale abech se vrátil zpátke k těm děckám vod Maře. Všeci kromě jedné mame a jedneho tate majó eště něco stényho. Kdež se vdávale nebo ženile, tak za svědka jim šil decky náš tata čili jejich stréček Jenda z Fameleji.

Jediné Fanóch, meze toleka švicama, si pře cvičeni v Sokole namlovil tehdá novó učitelko Jarko, kerá pocházela z Lepové. Hóředně správny mino té dědine je ale Lipová. Tato toze pěkná dědina stoji kósek za Štěpánovem. Jako staré cimprlich mosim eště předat, že se k Lepové take čitajó přelehli vesničke Hrochov a Seč.

Kdež se milé Fanóch ženil, tak v rámco rodinné tradice mo šel náš tata za svatebniho svědka. Po vodbeti všeckéch oficiálnich ceremónii e po fotozastávce ho staryho Šabarta, jsme bele na cely vodpoledně e večir pozvani take. Přejelo tenkrát pro nás nabléštěny e vezdobeny černy auto, do keryho jsme nasedle e s našó mamó. Šofér bel známé srandista a pěkná potvora zároveň, a tak zastavil na maló chvilo ho stodánke před Novosádama a natrhal tam „slavnostni“ ketko pro nevěsto – same zaprášeny kopřeve e všelezjaky jiny bodláke…

Pár dni před svatbó mě muj starší brácha pořád poňókal, abech moc nejedl, že pak všecke te dobrote na svatbě za ževyho boha nemužo sněst. Kdež chodila kochařka s jidlem, tak jsem si hned naporóčel dva řizke přes celé taliř a k temo kopo pyré ze zemskéch jablek. No ja, pani kochařka nebela včeréši a povidá mně: „Co tě nemá te kluko jeden, deť tolek toho nemužeš ani sněst.“ Ale nakonec mně dala vrchovato, jak sem chtěl. Dež chodila sbirat prázdny taliře, tak sem málem s vostodó zalezl pod stul. Na mym taliřo toho eště spósta zbelo. Zkrátka, ož před tim mě dobře prokókla.

Nézajimavjéšim hostem celé té svatebni hostine, která se vodehrávala v rodinnym domko nevěste, ale bel náš bratranec Milan z Brna, sen starši tatove sestre Lide. Ož vod dětstvi měl homělecky sklone. Hrával ho nás vo prázninách lótkovy divadlo, jak sem ož napsal jinde. V Brně pak vestopoval v ruznéch estrádách e se svym malym bendžem po stréčkovi Frantikovi. Zkrátka konkuroval tehde známymo Rudovi Stolařovymo. Pamatojete ho eště? Decky, kdež začinal svoje vestópeni, tak zpival: Ane anekdotky te má každé rád…

A rozmilé Milan sténě jako Ruda chrlel ze sebe jedno srando za drohó. A já jako devitileté špont jsem se placama samém smichem málem válel po země.

P.S. Rodinný doktor humoru a legrace Milan měl své vtipy a vyprávění očíslovány. A tak účastníci svatby řekli jen číslo a Milan hned vyrukoval s příslušnou anekdotou. V mé děravé a šálivé paměti se ukrývala vzpomínka, že někdo z rodiny Bušinovy řekl číslo 9, tedy číslo jejich jaroměřického domku, a Milan hned pohotově „vytasil“ vtip o domovních číslech. Domníval jsem se, že to byla sestřenice Karla. Jak jsem se však od ní dozvěděl, v době Fanóchové svatbe ležela i s příušnicemi v posteli u sousedních Čujanů.

Autor textu: Pavel Kyselák, člen Obce spisovatelů České republiky