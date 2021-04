Tož toto sem vám ešče nevekládal. Moja jevičská tetička Mařka má take mladši sestro, keré řikajó Fanoša. Ož před dávnem se odstihovala až k Hodonino, ale každé rok decke přejede na vizito. Dež zde bela loni, tak stréček Cyrda, pravověrné hóřecké rodák, povidal: „Je to s ňó rok vod roka horši. Sotva hodine na věže vodtlókle pulnoc, šomná Fanoša se zmátořela a křeči jak pominotá: Tož nalé ešče, Cyrdo, nějak mně veschlo v krko!“

No ja, jenomže stréčkovi se jeho železny zásobe slivovice pořád ztenčojó. Ož špatně chodi a furt ho bolijó záda, a tak ož je tomo rovny tře roke, co naposlede na podzem zebral ze země posledni kadlátko.

Vonehdá mo telefónojo a ptám se ho: „Tož stréčko, mlovils s našém panem falářem a zakázals to mšo?“ Vždecke na jaře totiž necháváme v kostele slóžet mšo za celó našo famelejo.

Stréček rozvohněné jak naše konicky pileňáke na to povidá: „Copak mám čas. Mařka mně sepsala seznam věci, co mám šecko nakópit aji pozhánět. Přišti nedělo k nám přejede Fanoša z Hodonina. A to je decke ho nás jako před koncem světa, hotovy boži dopoščeni. Copak Tě mám, te véškrabko rozvelé, vekládat.“ Hokončel se všeckém smiřené stréček svoje kázani a práskl aji s telefónem.

Tetička zanášijó

Rovnó po pravym poledňo telefónojo mojé rodné tetičce Mařce až do samotnyho Jevička. K mymo velkymo překvapeni telefón zdvihne drahé stréček Cyrda a hneďká vehrkne horkó novino: „Tetička nésó doma, je fuč. Vesedává v putyce.“ „Vod minotyho roko přesonole babské sněm z večira na voběd,“ hopřesňoje stréček, hóřecké rodák. No v to chvilo mě nic módřešiho nenapadlo než to, že jak sem se rovnó rozpominal na naše slipke, a tak sem lakonicke hotrósel věto: „Tetička zanášijó.“ No ta debe mě slešela, to be belo facek! No jézusmánkote, ani nemlovit.

Naše drahy slipke vám bele pěkny potvore. Muj děda František jim hopletl parádni kukaňo, a dež se jim nelibilo tam snášet vajička, měle eště velké koš zvané hóhrabečňák. No ja, jenže naše tvrdohlavy slipke si vebrale hnizdo podle sebe. A kdež pár dni ani ve velkym košo nebelo kolem sádrovyho podkladko nic, nastalo velky pátrani. A tak sme hledale a špijónile, kde se dalo, až sme zjistile, že zanášijó pod velkó hroškó, pod keró bele akorát velky kopřeve a křovisko. „Ja bať, na to só slipke pěkni previti“, řikávala decke tetička zvaná Grénarka.

Jednó na Štědré večir sem bel eště za božiho světla pověřené, abech zahnal slipke do kornika. No jak počitám, tak počitám, jako na potvoro jedna vlaška cheběla. Tak sem to šil nahláset našém a nastalo rodiny pátrani, kde be mohla ta tolačka bet. Za chvilo sme slešele šostot nad stodoló, kde bela holožená sláma. No ja, jenže hlópá slipka bela hovězněná na krajičko hure v samym roho a zarovnaná slamó. Dalo nám dosť práce e přemlóváni, abe zatólaná slipka slizla dolu.Teprvá potom sme mohle v klido zasednót ke štědrovečernimo stolo.

Pavel Kyselák