V celorepublikové soutěži Český pohár zimního plavání se prostějovským zimním plavcům podařilo získat třetí místo s celkovým součtem bodů ve všech 27. závodech sezony a to 76 157,5 s 377 starty. Za příspěvek velice děkujeme.

Plavci DZP Haná Prostějov. | Foto: Gabriela Ježková

Šedesátku Hanáků předčily, jen početně daleko větší týmy z Prahy a Brna. V malých oddílech ČR nemají konkurenci, už jen tím, kolik obsadili míst do první desítky.

V kategorii mužů do 29. let obsadil 2. místo Jan Pelíšek. V mužích 30.-39. let brali: 4. místo Jiří Švec, 5. místo Petr Válek a 7. místo Michal Ehl.

Další kategorie mužů do 49. let a 79. let, Pavel Mikulášek a Zdeněk Zapletal byli shodně desátí.

Plavci DZP Haná Prostějov.Zdroj: Gabriela JežkováOvšem bezkonkurenční jsou naši nejstarší. V kategorii 80+ zlatý Andej Dzuba a Bohumil Pácl, letos vyplaval bronz.

Za ženy zaplavala na 9. místě nejmladší členka dvaceti čtyřletá Tereza Machalová. Nejlepšího stříbrného umístění v jednotlivcích dosáhla v kategorii 40.-49. let Veronika Horáčková.

Čtvrtá ve stejné kategorii byla Alena Učňová a v kategorii 50.-59. let doplavala také na čtvrtém místě Gabriela Ježková. Nejstarší zástupkyně týmu kategorie 60. - 69. let obsadily 4. místo Zina Klečková a šestá Helena Marková náš výčet uzavírá.

Už z umístění nejlepších zimních plavců republiky můžeme vidět široké zastoupení všech věkových kategorií tohoto zdravého sportu, který v posledních letech nabývá nebývalého zájmu jak soutěžících, tak i veřejnosti.

Velkou pomocí jsou také sponzoři.Největší poděkování patří firmě Laski, s r.o. , městu Prostějov a obci Zářičí.

Jestliže opravdu někde chcete pocítit týmovou atmosféru „starých časů“ plnou zájmu, spolupráce a soudržnosti , kterou učí právě plavání v ledových vodách řek, rybníků a přehrad, nebo hanácké ledoborce podpořit darem, sledujte aktivitu bronzových zimních plavců na fb DZP Haná Prostějov oddíl dálkového a zimního plavání, nebo na webu otužilci-prostějov.cz

Za DZP Haná Prostějov, z.s.,

Gabriela Ježková

