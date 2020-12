Divadla, kina, koncertní sály, zájmové kluby či spolky najednou nemohly (a stále nemohou) provozovat svou činnost. I amatérské pěvecké sbory jsou ve své činnosti zcela ochromeny, nemohou zkoušet nebo pořádat pravidelné koncerty.

Prostějovský ženský pěvecký sbor Vlastimila nebyl žádnou výjimkou. I my jsme musely letos oželet veškerou koncertní činnost, takže nejen pravidelný Jarní koncert, ale ani mimořádný podzimní společný koncert s Orlicí a sborem Exaudi se nemohl konat, přestože vše bylo již připraveno, včetně plakátů. A co je bohužel již jisté, ani oblíbený Vánoční koncert v Husově sboru se neuskuteční. Je nám to pochopitelně velmi líto, ale chápeme mimořádnost a závažnost současné situace.

Něco se ale přece jen podařilo. Pro letošní rok jsme plánovali kromě nového repertoáru i obměnu koncertního úboru a tady nám bohudíky koronakrize plány nezkazila. Jsme velmi natěšené na příští sezónu, kde, jak doufáme, se prostějovskému publiku budeme moci představit „v novém“.

Na tomto místě je potřeba vyjádřit naše poděkování Statutárnímu městu Prostějov, které svým finančním příspěvkem na činnost sboru výrazně pomohlo naše plány realizovat, a my doufáme, že budeme moci poděkovat svým vystoupením na některé akci města v příštím roce.

Autorka textu: Jitka Hubáčková, pěvecký sbor Vlastimila Prostějov, z. s.