Hlavní myšlenkou Olympijského festivalu je návrat dětí ke sportu. To se po úspěšné letní edici, kde 50% rodičů našlo nový sport pro své dítě, podařilo i v zimě. „I přes ztížené podmínky a nepříznivé prognózy, které přípravu festivalu předcházely, jsme věřili tomu, že je celospolečensky důležité tuto akci uskutečnit. Chtěl bych poděkovat všem partnerům, kteří do toho s námi šli. Zároveň už začínáme promýšlet Olympijský festival Paříž 2024 a věříme, že proběhne bez omezení,“ popsal Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Zdroj: Youtube

Děti si Olympijský festival užívaly hlavně s Hrací kartou, v rámci které pro ně bylo připraveno 17 stanovišť. Celkem bylo Hracích karet vydáno 15 500 a počet načtených aktivit spojených s kartou přesáhl 100 000. Největší zájem byl o sportoviště Fosfa boby, saně, skeleton, Allianz curling a BaP bruslení. Návštěvníci využívali i půjčovny sportovního vybavení. Sporten běžky byly během sedmnácti dní vypůjčeny 10 200 krát a CCM brusle 4 200 krát.

Do speciálních dopoledních programů se přihlásilo 8 253 dětí z 270 mateřských, základních i středních škol a také oddílů a zájmových skupin. Pod dohledem zkušených instruktorů si žáci vyzkoušeli tři sporty, dozvěděli se víc o olympijských hodnotách a setkali se s úspěšnými olympioniky.

Olympiáda v Brně. Hokej, střelba, lyže a curling. Paulovi jsou zpět z Pekingu

„Vysoký zájem škol o sportovní programy nás příjemně překvapil. Termíny byly rychle zamluvené a každý den volali další a další učitelé, zda mohou ještě přijet. Z jejich zpětné vazby víme, že děti byly nadšené, řada z nich stála třeba úplně poprvé na bruslích,” dodal místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník.

Olympiáda v Brně. Verner, brusle i curling. Festival láká na sport i osobnosti

Olympijský festival navštívilo 70 sportovců a známých osobností. „Podařilo se nám zprostředkovat jedinečnou olympijskou atmosféru, a hlavně si spousta dětí i dospělých mohla vyzkoušet sporty přímo na místě. Navíc přijeli naši curleři Paulovi nebo ženská hokejová reprezentace. A jestli to někoho chytne a začne se věnovat curlingu, biatlonu nebo jestli se hokeji věnovat víc holek než doposud, tak to mělo smysl," řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Zdroj: Youtube

Po návratu z Pekingu zamířili do Brna například Šárka Pančochová, skokanky na lyžích s nejmladší účastnicí her Anežkou Indráčkovou, ženská hokejová reprezentace a rovněž manželé Paulovi. „Olympijský festival je pro nás srdcová záležitost. Na Letné jsme v roce 2014 pomáhali na curlingové dráze a je úžasné, že se sem vracíme přímo z olympijských her v Pekingu,“ shodli se. Zuzana i Tomáš věří, že festival pomáhá k objevování nových talentů. „Měli jsme tady kamarády, kteří s curlingem začali hned poté, co si ho zkusili v Olympijském parku na Letné. Takže jsou důkazem, že tenhle projekt funguje.“

Sportoviště Olympijského festivalu otestovali také ambasador a krasobruslař Tomáš Verner, lezec Adam Ondra, šermíř Alexander Choupenitch, vodní slalomář Lukáš Rohan, sportovní střelci Jiří Lipták, David Kostelecký a Jakub Tomeček, biatlonisté Ondřej Moravec a Jaroslav Soukup, atletka Kristiina Mäki a další. Podpořit děti ve sportování dorazila i zraněná snowboardistka Eva Samková.

Olympiáda v Brně. Pilní školáci z Lanžhota si vysoutěžili účast na festivalu

Český koncept Olympijského festivalu převzal Mezinárodní olympijský výbor a do Brna se tak přijeli inspirovat i členové dalších olympijských výborů. „Dorazili kolegové z Litvy a Německa, kteří myšlenku akce chtějí rozvíjet v jejich zemích,” řekla manažerka projektu Naďa Černá a dodala: „Děkuji všem, kteří se na organizaci podíleli. Nasazení a úsilí, které jsme všichni do projektu vložili, stálo za to.“

Český olympijský výbor

Olympiáda v Brně. Děti ze Šardic si vyzkoušely biatlon. Víme, jak se jim dařilo