"Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám…"

Jenže se objevil první problém. Kavárna v zámku ukončila činnost, místo ní je v provozu vinárna. A ta má otevírací dobu v pátek přes půlnoc, v sobotu do půlnoci. Z vinárny je na nádvoří volný přístup. Žádný pěstitel bonsají nebyl ochoten vystavit své miláčky mnohdy tisícových hodnot náhodnému zcizení nebo vandalskému napadení „navíněných“ návštěvníků vinárny. Tak jsme nejdříve hledali jiné prostory na radnici. Jenže veškerá jednání usnula s příchodem epidemie, řešily se naléhavější záležitosti než nájem dvorního traktu.

Situace se vylepšila v červnu. Na schůzce bonsajistů jsme se rozhodli, že dáme přednost úžasnému prostoru na zámku s tím, že sestavíme služby a budeme vystavené bonsaje hlídat až do zavření vinárny. Ovšem při instalaci se naši muži rozhodli jinak. Než se nudit několik hodin, tak raději uklidí všechny stromy do uzamykatelné místnosti v zámku a ráno přijedou dříve a vše zase nanosí na výstavní stoly. Neskutečná oběť, nápor na fyzičku, protože některé z bonsají vážily 10 - 15 kilogramů. Proto museli přijet pánové vždy jen na to odnášení-přinášení, i když měly službu zrovna naše ženy-bonsajistky.

Na výstavu přijeli lidé ze Zlína i Frýdku-Místku

Výstava však byla úspěšná, jak z hlediska návštěvnosti, tak pochvalných reakcí a zápisů v naší kronice. Mnozí návštěvníci obdivovali trpělivost a um pěstitelů, jiní načerpali inspiraci. A my, vystavovatelé máme radost, že jsme se nenamáhali zbytečně, že jsme lidem připravili příjemný zážitek. Také si velmi ceníme toho, že k nám zavítali jak pěstitelé, tak obdivovatelé bonsají ze vzdálenějších míst, například ze Zlína, Frýdku-Místku, Chlumce nad Cidlinou, Brna, Kroměříže a dalších měst.

A co mohli návštěvníci vidět?

Pěstitelé – „silní muži“ – rádi pěstují a představují velké bonsaje vysoké 80 – 100 centimetrů se silnými kmeny - lípy, břízy, borovice. My – „slabé ženy“ – dáváme přednost menším stromům a keřům. Vystavily jsme právě kvetoucí subtropické, tedy pokojové bonsaje. Někde uprostřed pak byly k vidění zajímavě tvarované jalovce, cypřišky, borovice, některé s „mrtvým dřevem“ nebo jako kaskáda. Krásně se vyjímal hloh obsypaný již červenými hlošinkami. Líbily se také lesíky z listnáčů. Kromě pokojových rostlin se jednalo o stromy, které rostou v přírodě běžně kolem nás, jen mají silně zmenšenou podobu.

Novinkou byla doplňková činnost. Kolegyně během sobotního odpoledne předváděla vazbu ze suchých rostlin. Tentokrát nedonesl nikdo z návštěvníků svůj stromek, u kterého by chtěl poradit s tvarováním, takže ukázka tvarování nakonec neproběhla.

Zapojit se může každý a nejen do pěstování bonsají

Rádi bychom vyzvali zájemce nejen o pěstování bonsají, ale i o zahrádkářskou činnost, vazbu květin, pěstování sukulentů či kaktusů a exotických rostlin, aby přišli mezi nás, členy ZO ČZS Prostějov 1. Máme rozmanitou činnost, pořádáme například Dýňobraní (tvorba halloweenů z dýní) nebo vázání adventních věnců, to vše v klubovně ÚS ČZS Daliborka.

V plánu je burza pokojových rostlin

Chceme uspořádat výměnnou burzu pokojových rostlin. Spousta pěstitelek nedovede vyhodit odřezané větvičky po úpravě bytových rostlin a nechá je zakořenit a co pak s tím? Nebo se naopak bojí ostříhat přerostlý fikus, který již zabírá hodně místa panelákového bytu. Můžeme poradit s přetvořením na bonsai – ta nezabere tolik místa. Také jde o přátelské setkávání se s lidmi, kteří mají stejné zájmy.

V klubu přivítáme moc rádi nové zájemce

Jistě je mezi občany Prostějova dost „čerstvých“ seniorů, kteří nám mohou pomoci při organizaci těchto akcí. Také rádi přivítáme mladší zájemce, kteří by po nás – seniorech – převzali štafetu.

Děkujeme pracovníkům DS Prostějov a KS Duha za vstřícnost a spolupráci při zajišťování zámeckých prostor.

Autorka textu: Milena Růžičková, Bonsai klub Haná při ZO ČZS Prostějov 1