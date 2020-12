Další tři úvahy si můžete přečíst již nyní:

I. Podzim

Podzim je období, kdy se dny krátí a noci se prodlužují. Stromy se začínají zbarvovat a shazují své nádherně žlutočervené listy, které pokrývají všechna tmavá místa v zahradě. Podzim je také doba, kdy pálivé Slunce ustupuje a zůstává z něj pouze slabý, teplounký paprsek. Ranní rosa studená jako led nebo mlha bíle zbarvená jako řídká kaše zahalují města a vesnice. Slunce se zatím neukazuje.

Všude panuje chladivý vzduch, který vdechují všichni promrzlí lidé, rozespalí a natěšení do hřejivé budovy. Nevinné ranní paprsky se prodírají mlhou, až ji úplně rozpustí. Listy jsou zkřehlé mrazem a začínají roztávat jako sníh.

Otepluje se, už není taková mrazivá zima jako ráno. Ponurá obloha je posetá mraky. Vypadá jako by šedobílé obláčky mezi sebou bojovaly. Začíná foukat silný vítr a listí jako peříčka poletují sem a tam. Na zem upadá studený vzduch a začíná se stmívat. Slunce rychle zapadá, jako by někam spěchalo.

Jde slyšet jen šumění listů, poletující a padající ze stromu. Objevují se první červánky, které zdobí stmívající krajinu. Za okny se ozývá jen fičení chladného větru. Toto období nemám moc ráda, protože fouká studený vítr, taková vlezlá zima a začíná se krátit den. Většinou se už těším na zimu, protože si ji více užiju.

Autorka textu: Anna Dostálová, studentka 2. ročníku Obchodní akademie Prostějov

Zdroj: Dana Křenková

II. Podzim je krásné, ale zároveň pochmurné roční období

Začíná v září a končí ve studeném prosinci. Nejkrásnější na tomhle období jsou listy, které opadávají ze stromů, jako když v zimě sněží. Procházíte se po parku a užíváte si výhled na tu pestrou paletu barev.

Zvířata se snaží připravit na těžkou a chladnou zimu plnou nádherného bílého sněhu. Při té procházce si připadáte, jako když meditujete, jako při nirváně, klid naplněný euforií. Sednete si na lavičku ze smrkového dřeva a začnete přemýšlet o smyslu života.

Z ničeho nic vás přeruší povyk dětí s modrými čepičkami, které si hrají s překrásně zažloutlým listím. Zvednete se z lavičky a pokračujete čarovnou cestičkou. Díváte se na svlečené stromy bez listů. V tom uslyšíte překrásný zpěv ptáků. Poletují si nad vámi jako to zlatavé listí a užívají si života. Po chvilce začíná pršet, pláč Boha.

Všichni si začali vytahovat svoje malinké deštníky, které je mají ochránit před tím, aby nebyli mokří. Zatažená oblaka, cukrová vata, z které padá průzračná voda. Podzim je nádherný, plný smíšených emocí.

Autor textu: Robert Kravák, student 2. ročníku Obchodní akademie Prostějov

Zdroj: Dana Křenková

III. Podzim je výtvarník

Je velice kreativní, až mu to občas závidím, jak dokáže vytvářet tak překrásné kompozice barev. Všude kolem mě, jakoby se táhly obrazy. Umí i psát - a tak si pod každým tím barevným listem všimnu nějaké jeho ponuré povídky.

Podzim má také dosti uměleckou povahu, je neustále smutný, v úzkostech a depresích. Často a dlouho pláče, občas pro jistotu všechno obalí do šedivé husté mlhy, aby se mohl schovat.

Ta zářivá koule, co nás přes rok nahřívá a rozradostňuje, se raději ani neukazuje, aby se náhodou taky nemusela utápět v chladných depresích. Podzim je i pěvec. Skládá si žalostné písničky, aby se cítil alespoň trochu líp. Já mu naslouchám pozorujíc ty zachmuřené potemnělé dny. Soucítím s ním, plně vnímám tu jeho neradostnou náladu.

Někdy, když obdivuji jeho novou tvorbu mám pocit, jakoby umíral. Jindy jsou jeho malby zase šťastnější. To dokonce i vyleze ta horká koule, která nás tu většinu času nechá smutnit a sama se sobecky veselí s ostatními hvězdami. Ovšem nezazlívám jí to. Kdybych mohla, též to udělám. I sám podzim už je z těch ponurých nálad jistě unavený.

Autorka textu: Valerie Zabloudilová, studentka Obchodní akademie Prostějov

Zdroj: Zdeněk Panský