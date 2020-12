První dvě úvahy si můžete přečíst již nyní:

I. Podzim čaruje

Letní dny se pomalu chýlily ke konci. Dny se zkracují a noci prodlužují. Ráno se teplota blíží k nule a čím dál častěji prší a objevuje se sychravé počasí. Ze skříně vytahujeme kabáty a svetry, které nás zahřejí a zároveň s nimi uděláme velkou parádu.

Právě v takových dnech nejraději vyrážím na procházku do lesa, který mě přivítá svou písní. Místy je zem posetá žaludy, které mi křupou pod nohama. Jinak je vše schované pod listím, které šustí, když procházím. Uklidním se, když dýchám čerstvý vzduch a slyším zpívat ptáčky. Sluneční paprsky mi kouzlí úsměv na tváři a já spokojeně kráčím dál.

Vnímám každý detail - kůru stromů, kapky rosy, jemné pavučinky mezi větvičkami. Příroda namíchala pestrou škálu barev - různé odstíny červené, žluté a oranžové - a nazdobila jimi listy stromů. Některé dokonce žíhaně. Nevidíte nic jiného, jen barvy. V hloubi lesa se nachází tajemný rybník, ze kterého stoupá pára. Můžete přistoupit blíž a v jeho zrcadle spatřit vaši tvář. Voda, která přitéká, nabrala síly. Šumí a nedovolí poslouchat nic jiného.

Půda všude kolem je vlhká až bahnitá, už nenajdete žádné suché místo. Také nemusíte z lesa odejít s prázdnou. Z trávy na vás vykukují bedle či jiné houby. Hned se mi vybaví chuť a vůně čerstvé smaženice. Pokud jste se připravili a máte s sebou koš, hurá do sběru.

Zvířata se už jistě chystají na zimní spánek. Třeba taková veverka sbírá lískové oříšky do zásoby. Pokud se na chvíli zastavíte, uslyšíte doktora stromů, jak léčí. Nemůžete přehlédnout ani krásně červené šípky, které obsypaly keře.

Příroda nám nabízí mnoho krásy, jen ji musíme správně a pozorně vnímat. Odložte starosti, mobil nechte doma a vydejte se toulat a objevovat. Častokrát člověk nepotřebuje žádné léky, jen procházku v přírodě. Vážím si každého momentu, který můžu nerušeně strávit v blízkosti takového bohatství.

Autorka: Aneta Soldánová, studentka 4. ročníku Obchodní akademie v Prostějově

Zdroj: Mirek Dvorský

II. Podzim - líčení



Je to doba, kdy se čas tak trochu zastaví. Možná kvůli tomu, že ptáci odlétají do teplých krajin a jiná zvířata se ukládají k zimnímu spánku. Celkově se příroda pomalu připravuje na nadcházející příchod zimy.



Slunce později vychází a chodí dříve spát. Podzim to je období, které následuje po teplém a rozkvetlém létě, a které nás ohromuje pestrou paletou barev. Podzim je prostě čarovně krásný.



Stromy odhazují svůj kabátek v podobě barevného listí, kterým potom zakrývá okolní krajinu. A pokud je i slunečné počasí, je pak procházka přírodou až magická. Třeba taková alej stromů s listnatou cestičkou, nebo lavička v parku posetá listím. Podzim ale není jen malebný jako obrázek od malíře, ale často na lidi působí i depresivně.



Kdo by se tomu také divil, když nás ráno místo slunečních paprsků probouzí sychravé počasí, které trvá leckdy i celý den. Kromě toho je podzim i plný deště, který sice působí uklidňujícím pocitem, když kapky padají z šedivých až temných mraků, ale vyvolává v nás i skličující pocity. To však není všechno. Každým dalším podzimní dnem je stále více a více chladněji. A co říci závěrem? Podzim je pohádkový pokud zrovna neprší nebo není bouřka.



Autorka: Dagmar Brádová, studentka 2. ročníku Obchodní akademie v Prostějově