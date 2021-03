Křehké jaro v lomu světla. Šedé holé stromy přecházející v pás jehličnanů. Jaro se chystá, byť je ještě v celé své křehkosti trochu nesmělé.

Co víc by se hodilo než citovat básníka Jana Skácela, který ve svém sonetu o jaru popsal v krátkosti a stručnosti vše, co jiný opisuje dlouhosáhle.

Medůvka a Skypalova skálaZdroj: Vladimír Chovanec

Stopadesátý sonet o jaru / Jan Skácel

Jaro je tak křehké

až se světlo láme

pomalu

slimáčími růžky

se odhodlává tráva

listí má prsty

k zemi svěšené

a ráno nepřestává

po celý den

a trvá přes půlnoc

a do poslední chvíle

na větvi hlohu

zpívá v dešti kos

a šílený je

Vladimír Chovanec