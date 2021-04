Spousta lidí v únoru, kdy nápad vznikl, jezdila také na hory, na výlety za mnohem většími haldami sněhu. Nápad byl na světě, od nápadu už pak byl jen krůček k realizaci.

Velice nás potěšil obrovský zájem veřejnosti a prakticky každý den jsme v naší mailové schránce nacházeli nové a nové příspěvky do fotosoutěže. Zda se lidé chtěli o svou radost ze sněhu a hlavně pobytu a řádění v něm pochlubit, a nebo byla velkou motivací výhra, to už nezjistíme. Soutěž skončila na konci února.

Snímky z fotosoutěže Sněhánky, kterou pořádalo volnočasové středisko Orion.Zdroj: se souhlasem ORION-SVČ Němčice nad Hanou p. o.

Den D aneb hlasování v plném proudu

Každopádně 3. března proběhl den „D“, tedy den hlasování. Na hlasování se podíleli všichni zaměstnanci ORIONU – Střediska volného času Němčice nad Hanou. Každý pak mohl udělit až pět bodů každé jedné fotce. Nejprve jsme zhlédli všechny fotky, pak ještě jednou, a poté jsme již přistoupili k samotnému hlasování.

Vítězové

Každou jednu fotku tak všichni obodovali. Následně došlo na sčítání bodů. Nejvyšší počet bodů dostala fotografie Verunky, a to 36 ze 40, na druhém místě pak s 35 body fotka dětí z MŠ Dřínov a na třetím místě zabodoval Matěj s 34 body. Všechny ostatní fotografie se umístily na 4. místě.

Sladká odměna pro vítězkuZdroj: se souhlasem ORION-SVČ Němčice nad Hanou p. o.

Sladá odměna pro vítězku

Po ukončeném hlasování jsme radostnou novinu ihned prezentovali a nastaly přípravy na výrobu hlavní ceny, a sice vlastnoručně upečeného dortu. Předávka dortu byla naplánována s rodinou Verunky, vítězky, na 12. března. Dort, s láskou pečený jsme vytvořili jako galaxii s jediným, jasně zářícím, souhvězdím a to souhvězdím ORION. Radost z předání dortu pak zalila nejen obdarované, ale především nás, pracovníky ORIONu a to zejména teď, v době, kdy se nemůžeme setkávat s dětmi osobně. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.

Eva Bašková, ředitelka ORION – Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková organizace