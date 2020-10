To teď kvůli platným opatřením nebude možné, starostové ale sázení rušit nechtějí. Někteří počítají s tím, že si rodiny vysadí své stromy postupně bez nutnosti uspořádat veřejnou akci, jiní svěří práce zahradnickým firmám.

Díky podpoře Nadace ČEZ už letos vysadili větrolam v Dobrochově, na říjen a listopad se chystá sázení v Brodku u Přerova, Kokorech, Moravičanech, Těšeticích, Prostějovičkách, Loučné nad Desnou a v obci Čechy na Přerovsku. Letos poslali energetici prostřednictvím své nadace do Olomouckého kraje na sázení stromů rekordních 744 718 korun.

Pro letošek Nadace ČEZ rozšířila okruh možných žadatelů a umožnila kromě dosavadní liniové výsadby (aleje, stromořadí, větrolamy) i sázení v parcích, sadech, veřejných zahradách a dalších přírodních lokalitách. Že šlo o krok správným směrem, dokazuje téměř dvojnásobný počet schválených žádostí oproti loňskému roku.

Například v Prostějovičkách s necelými třemi sty obyvateli chtějí vysadit kolem 100 listnatých stromů, hlavně třešní, javorů, lip a habrů. „Všichni vnímáme změny klimatu, probíhající těžbu okolních lesů kvůli kůrovci, tak je třeba začít přírodě něco také vracet. Nabídneme rodinám, aby si stromek samy zasadily a pojmenovaly. A pak se mohou podílet na jeho zavlažování a společně s dětmi pozorovat, jak jejich stromek roste,“ vysvětlila starostka Prostějoviček Zdeňka Růžičková.

Se zapojením veřejnosti počítají i v Moravičanech. I když plánovanou hromadnou akci už odpískali, bez pracovitosti místních se neobejdou. „Pokoušeli jsme se o získání dotace z MŽP, která měla pokrýt náklady na výsadbu dodavatelskou firmou, ale na Ministerstvu životního prostředí jsme neuspěli. Nechtěli jsme projekt hodit do koše a přišel nápad zapojit do výsadby veřejnost, tím snížit náklady a v tom nám přišla vhod možnost požádat Nadaci ČEZ o grant. Jsme rádi, že to vyšlo,“ říká starosta Moravičan Antonín Pospíšil, který plánuje výsadbu stromů a keřů kolem řeky Třebůvky protékající obcí.

V Loučné nad Desnou počítali se zapojením školáků, prcků ze školky i seniorů, nakonec se ale budou muset spolehnout hlavně na zahradnickou firmu. „Kromě keřů budeme sázet čtyři velké stromy na dětské hřiště, které potřebuje odstínit, aby ho mohli občané s dětmi více využívat v letních měsících. K tomu chceme nedaleko hřiště vysázet novou lipovou alej a později na jejím konci umístit Zvoničku vděčnosti. V obci tím vznikne nové významné výletní místo, navíc s duchovním podtextem,“ řekla starostka obce pod Dlouhými stráněmi Petra Harazímová.

Autor textu: Vladislav Sobol