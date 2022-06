V porotě usedli zpěváci Milan Peroutka a Julián Záhorovský, Dívka roku 2020 a semifinalistka Československé Superstar 2021 Valerie Kaňová, dále sponzoři a odborná porota.

Na semifinále zazpívala Dívka roku 2020 a semifinalistka Československo hledá Superstar 2021.

„Dívka roku mi otevřela nové dveře, díky kterým jsem se mohla posunout dál. Tato soutěž je nádherná zkušenost pro všechny holky a jsem moc ráda, že mě tenkrát mamka přihlásila,“ uvedla Valerie, kterou známe pod přezdívkou vali_angel. „Stále největší novinkou od finále Dívka roku 2020 je moje cesta v Superstar. Tam jsem se chtěla přihlásit už od malička a nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu do semifinále, tedy do top 20. Moje nejkrásnější vzpomínky na Superstar jsou určitě na kolo s duety, kde jsem zpívala Tell him a musím uznat, že to považuji za jedno ze svých nejlepších vystoupení v soutěži. Tato píseň mě dostala do top 20, kde má cesta v Superstar skončila. Ale hned po semifinále jsem vydala svůj čtvrtý singl První pusa, takže jsem nebyla smutná, protože se řídím pravidlem: „Když něco končí, něco nového začíná…”

Milan Peroutka byl nováčkem v porotě Dívka roku. „Jsem moc rád, že mě sem organizátorky pozvaly a doufám, že se ještě uvidíme v srpnu na finále.“ Julián zazpíval nový singl a zároveň titulní píseň k filmu Po čem muži touží 2.

Součástí semifinále bylo také odhalení korunky pro Dívku roku 2022. I v letošním roce se o výrobu postaral Roman Váha, VR Glass design, který se specializuje na výrobu ze skla.

„Pro letošní ročník Dívky roku byla vytvořena korunka technikou Fusing (spékaní skla) v kombinaci s Tiffany technikou a dozdobena broušenými kamínky. Korunka je téměř celá ze skla a design je navrhnut tak, aby vycházela z tématu pro tento ročník., kterým je SOCIAL MEDIA,“ popsal výrobu korunky pro vítězku Roman Váha, VR Glass Design.

Semifinále soutěže Dívka roku 2022 se uskutečnilo v pražském Wellness Hotelu STEP. Akci moderovali David Gránský a Robert Urban. Výrazně uspěly dívky z Moravskoslezského, Olomouckého i Zlínského kraje.Zdroj: Jaroslav Hauer

Odhalení korunky se ujali moderátoři a Dívky roku 2020, Valerie Kaňová, Sabina Kubová a Žaneta Výborná.

Pocity neskrýval ani Robert Urban: „Děkuji Davidovi a Kristýně, produkční soutěže za oslovení k moderování tak úžasné akce, které nehledá jen krásné a talentované tváře, ale také pomáhá, tam kde je potřeba,“ prozradil Robert Urban. „Moc rád se budu na soutěži podílet dál.“

„Opět jsme měli možnost si vybrat divokou kartu moderátorů do semifinále. Zvolili jsme si třináctiletou Nikolu Fojtíkovou z Valašských Klobouků, která předvedla dechberoucí volnou disciplínu (artový tanec), a dojala tak celou porotu. Při otázce, kdo ti s tím pomáhal, odpověděla: Vše sama, od choreografie po hudbu. Držíme Nikole pěsti, protože už dva roky po sobě se naše divoké karty umístily na první příčce,“ uvedl novopečený tatínek David Gránský.

Dívka roku by měla být charismatická, talentovaná a nepostrádat smysl pro humor. Soutěž je výchovná a charitativní. Snažíme se dívky naučit dobrému vystupování ve společnosti. Je to takový odrazový můstek pro dívky, které se chtějí uplatnit ve světě showbyznysu, herectví či získat větší sebedůvěru a sebevědomí. Desátým rokem spolupracujeme s Nadačním fondem Krtek, který pomáhá dětským onkologickým pacientům. Výtěžek z finálového večera bude darován Nadačnímu fondu na projekt Domácí péče.

Do finále soutěže Dívka roku 2022 postoupily tyto dívky: Anna Harbichová (Lipová-Lázně), Aneta Prajzová (Bruntál), Nika Klčovská (Ostrava), Nikola Fojtíková (Valašské Klobouky), Laura Muchová (Praha), Veronika Vebrová (Pardubice), Veronika Horáková (Náchod), Natálie Kuběnová (Ostrava), Estel Gregorová (Brno), Gabriela Lepková (Krmelín)

Kristýna Sklenářová

