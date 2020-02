Najednou začínáte řešit jednu z nejzákladnějších otázek života, jak se vypořádat se samotou? Ten pocit se zkrátka vynoří a nejčastěji po večerech, kdy funguje jako filtr, který vysaje ze života všechny barvy. Můžete třeba sedět s přáteli u jídelního stolu, ale stejně se cítíte osaměle. Vždycky máte pocit, že oni jsou dva a vy jen sám(a) a je vám z toho smutno, protože vedle vás chybí ten známý hlas, obličej.

Nebo si jdete pro něco do skříně a vidíte tam oblečení toho druhého. Hroutí se vám svět, který je plný slz, nepotřebnosti a nesamostatnosti. K přátelům, pokud ještě žijí, se vydáte jednou jako vdova – vdovec a cítíte, že vás tam „trpí“. Nakonec to vzdáte a buď začnete chodit do hospody nebo začnete někoho hledat. Ne, pro partnerský vztah, ale někoho, kdo dostal stejnou ránu osudu a razítko vdova – vdovec.

Jedete s mladými na výlet a zjistíte, že vás to zrovna nezajímá a že kvůli věku nebo zdravotním problémům ujdete už jen kousek, že už nemůžete absolvovat celodenní výlet nebo půldenní výšlap.

Vaše dny jsou pořád stejné kromě návštěv u lékaře. Nemáte se na co těšit. Máte potřebu si popovídat, třeba jen o svém dětství, mládí, jiné době nebo pořešit politiku? Máte chuť někoho rozesmát svými příhodami a nemáte koho?

Pak zkuste spolu se mnou najít partičku lidí s podobným osudem, kde nebude zakázáno se zasmát a povídat si. Nebudete sice chodit na půldenní výlety po rozkvetlých loukách, protože přišly problémy s kyčlí nebo koleny nebo srdíčko by to nezvládlo. Můžete být ale součástí partičky lidí s podobným životem.

Partička není jeden, ale více lidí. Zkuste se najít. Třeba vám já, která to píše, dá odvahu vzít telefon a zavolat. Pokud budeme více jak tři, sejdeme se třeba na první schůzce někde v cukrárně a dál se uvidí. Život chce, abychom se na něco těšili, třeba jen na posezení jednou za týden či čtrnáct dní u kávy či čaje nebo někde jinde. Vneste znovu do života barevnost. Budu se těšit.

Budu ráda za zavolání, telefon 737 456 415. Jsem konkrétní osoba z Prostějova, Jarmila Kocmanová.

autorka: Jarmila Kocmanová