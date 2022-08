FOTO: Špičkoví domácí i světoví cyklisté projeli Olomouckem i Prostějovskem

O zábavu zde rozhodně nebyla nouze. V dopoledních hodinách bylo možné se projet pohádkových lesem na raftech. V odpoledních hodinách proběhl závod na traktorových duších, poté sprint na nafukovacích lehátkách.

O tom, že o nápady rozhodně nebyla nouze, se účastníci akce mohli přesvědčit v hlavním závodě. Vyplula plavidla s názvem perníková chaloupka, divadelní múzy, Jája a Pája a další.

Přes opravdu těžké rozhodování se vítězem v kategorii originalita stalo plavidlo s názvem - Vesničko má středisková.

„Ke vzniku našeho plavidla bylo zapotřebí osmi lidí, 35 hodin práce a 8 velkých beček,“ říká Milan Berka z SDH Horky nad Moravou.

Na druhém místě se umístila - Pekelná Máša a třetí místo obsadilo plavidlo - Prakarasi.

Z kempu v Horce nad Moravou se celý sobotní den ozývala hudba i smích. „Tenhle náš kemp je srdcovka pro všechny místní okolo i zdaleka a co my tady vytvoříme, to je radost. Sem vždy přijde takových lidí, že ani nevím, kam je dát,“ směje se Zdeněk Bezloja, majitel kempu Pádlo Morava, který dále dodává, “už se těším, až to 5. srpna 2023 zase rozproudíme”.

„Je úžasné, že lidé z Olomouce a okolí přijdou akci podpořit. Ze srdce všem tvůrcům plavidel děkujeme, jakož i sponzorům, bez kterých by se akce nemohla konat.“ uvedla Jana Foretníková, mediální konzultant a produktový manager Radia Haná.

Tomáš Gottwald, vedoucí redakce Radia Haná, byl z tamní atmosféry nadšený. Svou moderací přispěl k doladění atmosféry celé akce a dětem připravil zábavnou show na podvečerní diskotéce.

„Je super, že jsme pořád národ recesistů, když se naplní zábavní prostor kempu k prasknutí jen kvůli tomu, aby viděli alegorické lodě. Jde vidět, že to pořád máme v srdci.” uvedl Tomáš. Večer zahrála kapela Acoustic Lumen a všichni už se teď těší na příští ročník.

