V galerii Špalíček v Uprkově ulici č. 18 v Prostějově bude k vidění do 30. října letošního roku.

Výstava připomíná nejen židovské transporty, ale i historii zdejší židovské komunity

Připomíná smutné a tragické osudy členů zdejší židovské komunity, kteří na přelomu června a července 1942 nastoupili cestu, ze které nemělo být návratu.

Odjeli čtyřmi transporty do Olomouce, kde byli shromážděni v Hálkově škole v Nových Hodolanech a následně s dalšími židovskými obyvateli ze střední Moravy „dobytčáky“ do Terezína a odtud do koncentračních a vyhlazovacích táborů v Osvětimi, Baranoviči, Malém Trostinci, Treblince, Raasici a dalších.

Celkem bylo deportováno 1259 židovských obyvatel Prostějova. Většina z nich byla kvůli svému židovskému původu zavražděna. Vrátilo se 109 osob.

Výstava je zarámována do kontextu historie a událostí třicátých let 20. století, což dokládají výstavní panely, ale také antisemitské plakáty. Najdeme zde také příběhy členů prostějovské židovské komunity.

Příběh Maxe a Margarety Zweigových

Prvním příběhem je příběh prostějovského rodáka, dramatika píšícího německy, emigranta v Palestině a pozdějším Izraeli Maxe Zweiga (1892–1992) a jeho manželky Gertrudy Löhrové rozené Bauerové (1893–1988).

Je to i příběh jejich manželství, jejich odloučení, společných návštěv a setkávání. Je to i příběh domu rodiny Zweigových v ulici Vápenice č. 23.

Dokladem toho jsou vystavené osobní předměty z pozůstalosti manželů Zweigových, které muzeu věnovala Anna Žáková, například knihy, fotografie, pohlednice, dopis od přítele O. F. Bablera, skicář s kresbami Grety či její váza na oblíbené červené růže.

Výstava je také doplněna dalšími zajímavými předměty, například dětskou kresbou malířky Alžběty Kleinerové Zelené, cestovním pasem Pauly Zwillingerové, matky významné izraelské oděvní návrhářky Loly Beer Ebner a fotoreprodukcemi od židovského malíře Isidora Kaufmanna s tematikou židovské každodennosti.

Neméně zajímavá je také krátká výpověď prostějovské rodačky přeživší holocaust, občanky Státu Izrael a autorky vzpomínkové knihy Co oheň nespálil Maud Michal Beerové.

Sladovník, mecenáš muzea a sběratel hodin Bruno Winter

Závěrečná část výstavy je věnovaná prostějovskému pivovarníkovi, sladovníkovi, milovníkovi historie, mecenáši muzea a sběrateli hodin Bruno Winterovi (1873–1942). Rodák z Haňovic u Litovle se stal po studiích v roce 1898 spolumajitelem rodinného pivovaru a sladovny „Brüder Winter“ v Blahoslavově ulici v Prostějově.

V roce 1913 musel výrobu piva z důvodů konkurence ukončit. V oblasti sladovnictví však patřila tato továrna ke špičce. Slad pod obchodní značkou Castello vyváželi do řady zemí Evropy, severní a Jižní Ameriky a Asie. Založil a vedl také továrnu na výrobu knoflíků Cornolith.

Ta měla i svou dceřinou společnost ve Velké Británii. Byl také nadšeným amatérským historikem a spolupracovníkem muzea – tehdy působícího pod názvem Národopisné a průmyslové museum města Prostějova a Hané. Byl členem Muzejního spolku a od roku 1933 členem kuratoria muzea a členem výboru pro umělecký průmysl a živnosti.

Jeho velkou zálibou byly historické hodiny. Tyto nejen sbíral, ale také opravoval a konstruoval. Z obavy před zabavením sbírky nacisty věnoval větší část své sbírky 24. března 1939 na základě dohody s ředitelem Janem Kühndelem zdejšímu muzeu.

Akvizice zahrnovala šestašedesát hodin a hodinek nejrůznějších druhů a dob, od 15. do 19. století. Byly mezi nimi hodiny sloupkové, stojací, nástěnné, cestovní i kapesní. Winterova sbírka dodnes tvoří významnou část muzejní hodinové sbírky.

Na výstavě je možno vidět celkem třiadvacet hodin a hodinek, mezi nimi například sloupkové hodiny s umělými květinami a labutí z roku 1820, dřevěné nástěnné kolečkové hodiny tzv. švarcvaldky, též selské hodiny, z poloviny 19. století či zlaté a stříbrné vřetenové a cylindrové hodinky od různých výrobců (například Mattew Hill – 1780 Londýn, Lassner – Vratislav 1730, K. Bréguet Paříž, M. Holnar –1760 Praha).

Bruno Winter se otrávil společně se svou druhou manželkou Terezií ve svém bytě v noci na 27. června 1942 před nástupem do transportu. Jsou pohřbeni na židovském hřbitově v Prostějově v Brněnské ulici. Za svoje zásluhy byl 16. dubna 2018 jmenován čestným občanem města Prostějova.

Dne 13. září letošního roku budou za něj, jeho manželku Terezii a syna Kurta, který zahynul v Osvětimi, položeny u domu č. 13 v Blahoslavově ulici kameny zmizelých. K odkazu a tradici rodiny Winterových se hlásí také soukromá sladovna „Castello“.

Hana Bartková,

členka spolku Hanácký Jeruzalém v Prostějově

