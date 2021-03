Výdejní okénko, ale i donáška knih domů

V současné komplikované situaci vzniklé koronavirovou nákazou je provoz v Obecní knihovně v Určicích omezený. Je povolena pouze výpůjčka předem objednaných knih a jejich vracení přes výdejní okénko, samozřejmě při dodržení nařízených hygienicko-epidemiologických opatření.

„Chceme občanům vyjít co nejvíce vstříc, tak nabízíme mimo jiné i donášku knih přímo do domu," popisuje Lenka Buřtová, knihovnice a kulturní referentka obce Určice. Nadšení z možnosti donášky knih potvrzuje i jedna z vášnivých čtenářek: „Pro mě je to veliká pomoc, protože se mi špatně chodí. Kdybych měla jít do knihovny, tak by to asi nešlo."

Knihy si mohou čtenáři objednat na telefonním čísle: 582 357 224 nebo 734 714 838 či prostřednictvím e-mailu: knihovna@urcice.cz. Výdejní dny jsou úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. E-mailové objednávky je možné uskutečnit kdykoli.

Kvalitní a bohatý knižní fond

Obecní knihovna Určice se může pyšnit také velmi kvalitním knižním fondem, který je pravidelně doplňován o nové nakoupené svazky. Knihovna je velmi podporována svým zřizovatelem - obcí Určice. A navíc využívá také možnosti meziknihovní výpůjční služby v Prostějově. Seznam nových knih je k dispozici ke stažení či nahlédnutí zde.

„Každé čtvrtletí nabízíme čtenářům nové knihy. Fond je nutné obměňovat a přizpůsobovat se poptávce. Důležité je dát každému návštěvníkovi na vědomí, že je v knihovně vítán, promluvit s ním, zajímat se o to, co potřebuje a jestli mu můžu s něčím pomoci. Při odchodu musí každý mít pocit, že se těším na jeho příští návštěvu," popisuje upřímně Lenka Buřtová.

Otázka na tělo - Co vás na vaší práci naplňuje?

„Pracuji jako kulturní referentka a knihovnice již 27 let. Tato krásná práce mě naplňuje a přeji si vykonávat ji nadále ku prospěchu a spokojenosti občanů naší obce tak, jak jsme v Určicích zvyklí - přímým, otevřeným a lidským přístupem," uzavírá Lenka Buřtová a ještě dodává: „Moc si přeji, a jistě nejen já, aby se náš život vrátil do "normálních kolejí", a aby i naše knihovna mohla lidem sloužit v plném rozsahu, aby se naše komunikativní centrum opět podílelo na dění a životě v naší obci."

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOSTELEC NA HANÉ

Knihovna uzavřena

V době covidové musela Městská knihovna v Kostelci na Hané úplně zavřít. Aktuálně je tedy od 1. do 21. března knihovna zcela uzavřena. Předtím však měli čtenáři alespoň možnost vrácení a půjčení knih a časopisů a byli za ni moc rádi.

Knihovna má registrováno přes 260 čtenářů. Téměř polovinu tvoří děti do 15 let. „I přes nepříznivou situaci lidé nepřestali do knihovny chodit. Naopak jsou moc rádi, že je alespoň nějaká možnost, jak si knihy vypůjčit. Mimo jiné to oceňují i studenti a maturanti, kteří ne všechny knihy seženou on-line," popisuje knihovnice Zuzana Valášková.

U čtenářů vedou detektivky a thrillery

Nejvíce táhnou čtenáře pochopitelně knižní bestsellery a novinky, z nichž některé jdou z rezervace do rezervace. Obecně lze říct, že ženy si nejčastěji půjčují milostné či společenské romány. Velkému zájmu se těší čeští i slovenští autoři. „U mužů převažují detektivky, thrillery a historické romány. V obou případech ještě nesmím zapomenout na cestopisy. Například sci-fi nebo westerny se u nás nepůjčují skoro vůbec. Když bych to měla uvést jmenovitě, tak v poslední době byl největším fenoménem Šikmý kostel od Karin Lednické. Velmi oblíbené jsou také například knihy od Táni Keleové-Vasilkové, Aleny Mornštajnové, Vlastimila Vondrušky, Jamese Pattersona, Jojo Moyesové , Anne Jacobsové nebo Roberta Bryndzy," vyjmenovává Valášková.

Akce, besedy a přednášky

Za běžných okolností se v knihovně hojně konaly různé besedy a přednášky pro širokou veřejnost, které se těšily čím dál větší návštěvnosti. Kromě toho knihovna pořádala akce pro děti z místní základní či mateřské školy a také pravidelné setkávání s rodiči a dětmi při odpoledních tvořeních. „Oblíbená byla také každoroční Noc s Andersenem. Bohužel současná situace všechny tyto aktivity utnula a těším se, až zase budeme moci fungovat v normálním režimu," popisuje dále knihovnice. Pro letošní rok má knihovna v plánu besedy s českými autory, popřípadě ještě několik cestovatelských přednášek. „Bohužel některé jsem už teď musela rušit, tak uvidíme, kolik z toho nakonec proběhne. Kromě toho bych hned, jak to bude možné, obnovila tvoření s dětmi a jejich rodiči a zorganizovala Noc s Andersenem. Dostala jsem také nabídku webinářů, kterou zatím zvažuji," pokračuje Valášková.

Otázka na tělo - Co vás na vaší práci naplňuje?

„Od dětství jsem milovala knihy a hodně četla. Do kostelecké knihovny jsem chodila opravdu často, a dokonce jsem tady byla i na praxi během vysokoškolských studií. Práce mezi knihami mě nesmírně baví. Kromě toho tady máme moc milé čtenáře, takže být mezi lidmi je také prima. Knihovna je umístěna v budově základní školy a téměř každodenní kontakt s dětmi je také velkým „nabíječem baterek“. Vzhledem k tomu, že organizuji i zmíněné besedy a přednášky s českými spisovateli či cestovateli, poznávám se tak se zajímavými osobnostmi, se kterými často zůstáváme v kontaktu i nadále," popisuje a uzavírá nadšeně Zuzana Valášková.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KONICE

Výdejní okénko

Stejně jako jiné knihovny v regionu, musí být i knihovna v Konici veřejnosti aktuálně uzavřena. Čtenářům však nabízí výpůjčky i vrácení knih přes výdejní okénko. Výpůjční doba je v pondělí, středu a pátek vždy od 9 do 11 hodin a následně pak od 11.30 do 16 hodin. Objednávat knihy můžete buď na telefonu 582 396 487 nebo přes e-mail: knihovna@konice.cz.

Nové a nejpůjčovanější knihy

Nabídka je vskutku pestrá. Ať už jde o thriller Lucy Clarkeové Pozvala mě dál nebo romány britské autorky Angely Marsonsová, která je úspěšnou spisovatelkou a její knihy se řadí mezi nejprodávanější v Anglii.

„Další detektivní novinkou je Mlha nad Shadow Sands. V druhém případu Kate Marshallové rozepsal Robert Bryndza příběh bývalé policistky, která pátrá po záhadném mizení mladých lidí související s mlhou nad Shadow Sands. Sochař smrti je název posledního detektivního románu, kterým jsme doplnili náš fond. Tentokrát Chris Carter předkládá sériového vraha, který skrývá u každé oběti hádanku. Od napětí se můžete odreagovat prvotinou rozhlasové a televizní moderátorky Hany Švejnohové Mrcha jemně uzená a pro ty, kdo se těší na jarní zahradu, máme dvě nové publikace Ferdinanda Lefflera, Žijte ve své zahradě a Zelené pokoje," popisuje knihovnice Vlasta Snášelová.

A co děti?

Děti si přijdou na své například u knihy Neuvěřitelně šílené příběhy známého komika Lukáše Pavláska, malé slečny pak rozhodně potěší kniha o princezně Else a její sestře Anně. Milovníci dobrodružných knih o Harrym Potterovi pak jistě nepohrdnou novinkou z pera britské autorky J. K. Rowlingové nazvané Ikabog. Dále je možné v knihovně vyzkoušet třeba elektronickou Albi tužku a interaktivní knihu - Svět zvířat.

Otázka na tělo - Co vás na vaší práci naplňuje?

„Tuto práci dělám 34 let, stala se mým koníčkem a neustále mě naplňuje, hlavně práce s dětmi," odpovídá upřímně knihovnice Vlasta Snášelová.

Knihovna má vlastní knihobudku

Knihobudka funguje na bázi, že do ní jednoduše donesete knihy, které už doma z nějakého důvodu nechcete (máte je třeba dvakrát, nebo už jste je přečetli a chcete je poslat dál). Po dohodě s paní knihovnicí je do knihoudky můžete vložit a budou tak sloužit k rozebrání pro ostatní. Nabízené knihy v knihobudce si můžete také jen půjčit a zase do ní vrátit. Knihobudka je umístěna na chodbě u knihovny.

