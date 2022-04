„Sbírka vznikla spontánně. První báseň jsem napsal na vyhlídce nad městem Hranice. Jen jsem seděl a nechal myšlenky plynout. Pak už přicházely jedna báseň za druhou a postupně se zrodila celá sbírka,“ říká Michal o vzniku své prvotiny.

Proluka u synagogy v Hranicích soutěží o nejlepší proměnu. Můžete hlasovat

Sbírka nese podtitul Místy (s)prostá sbírka básní a odhaluje dosud neveřejnou stránku Michalovy tvůrčí osobnosti. Odkrývá jeho umělecké fantazie a, jak sám říká, prosté i místy sprosté podoby lásky i mužské touhy. Dráždí čtenářovu představivost erotickou hravostí a nebojí se ani pikantnějších veršů.

Michal Ondra - Nahá duše - Nahé tělo.Zdroj: Se souhlasem Martiny Burýškové

„Tvorba veršů je pro mě uměleckým aktem srovnatelným s tvorbou sochaře, který z žulového kvádru vytesá krásnou sochu. Prvně si zapíšu verše nahrubo, pak je opracovávám a následně už si hraji jen s písmenky. Mé básně jsou čistá fikce, nikoliv osobní zkušenost,“ vysvětluje Michal.

Filmové místo: Pod Hrubou Skálou zlobil Tomáš Holý. Bajaja pod ní lámal dřevce

Dílo je navíc unikátní díky grafice a doprovodným kresbám – obojí z rukou ilustrátorky Evy Krhovské, s níž se Michal náhodně potkal na sociální síti Clubhouse: „Ilustrovat a sázet tuto básnickou sbírku pro mě byla výzva a zároveň pohlazení na duši. Pokusila jsem se dát básním i netradiční fyzickou podobu a věřím, že vás jejich vizuální poselství nadchne.“

Každý výtisk je číslovaný a podepsaný jak autorem básní, tak autorkou grafiky. Papír byl vybrán co nejšetrněji k životnímu prostředí a přebal vznikl z moderního recyklovaného kartonu s příměsí získanou ze zpracování třešní.

Opuštěná zlatá klec. Zmizeli. Zůstal americký sen, fotky a květované tapety

„Budu rád, když se vám má tvorba zalíbí a sbírka neskončí někde pod postelí, kde se stane svědkem tvorby jiné, reálné,“ dodává Michal s úsměvem.

Sbírku si můžete zakoupit na e-shopu www.nahebasne.cz.

Michal Ondra je český multipotenciál, ekonom, politik, marketér, pivovarník, kouč a také spisovatel. Pochází z Hranic a rád si užívá svůj život i jeho výzvy. Tu největší si stanovil už na střední škole – a to, že se bude pohybovat v politice. Od té doby sbíral bohaté zkušenosti při studiu na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné na SU v Opavě, kde mimo jiné dva roky vyučovat ekonomické předměty. Působil sedm let v cestovním ruchu, marketingu a podílel se na řadě projektů, např. vzdělávací agentuře, informačním portálu pro město Hranice a založil holding MiOn Investment podporující začínající podnikatele. Je členem hnutí Starostové a nezávislí, členem Krajského výboru STAN pro Olomoucký kraj a v podzimních volbách 2021 kandidoval do Poslanecké sněmovny. Zajímá se o osobní rozvoj, time management, svobodné podnikání, bankovní a finanční služby i uměleckou tvorbu. Rád si zaplave, vyrazí na turistiku, fotí a nedá dopustit na etiketu a společenské chování.

Martina Burýšková

RETRO: Zvuky, vůně a zážitky. Vzpomínky na obyčejné věci vrací do dětství