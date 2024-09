PROJEKTANT/PROJEKTANTKA - betonové konstrukce a mosty Životopisy zasílat na e-mail fprojekt@fprojekt.cz Kontakt na telefonu +420 582 334 259, +420 725 818 835 Jedná se o jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek, nástup ihned, případně podle domluvy, pracovní doba volná nebo dle dohody. Na tuto pozici jsme připraveni přijmout i absolventy a také středoškoláka konstruktéra Co bude náplní Vaší práce: -zpracování PDPS, zpracování RDS včetně podpěrných a pomocných konstrukcí pro realizaci stavby -psaní technických zpráv, stanovisek a žádostí o vyjádření -projednávání dokumentace s úřady, zhotoviteli a investory -studium norem, technických podmínek a dalších souvisejících aktuálních předpisů -případné výjezdy na stavby a lokality pro zpracovávané projekty během jejich realizace Co od Vás očekáváme: -vzdělání v oboru - VŠ stavební, obor konstrukce a dopravní stavby -schopnost pracovat v programu AutoCAD, příp.CIVIL 3D -znalost MS Office -řidičský průkaz skupiny B a ochotu podle potřeby cestovat -orientaci v související legislativě, normách, technických podmínkách -schopnost pracovat jak v týmu, tak i samostatně -aktivitu a flexibilitu, zodpovědnost, preciznost a chuť učit se novým věcem Co Vám nabízíme: -mzda dohodou -osobní ohodnocení -motivační odměny podle výsledků hospodaření střediska -benefity: mobilní telefon, stravenkový paušál, 25 dní dovolené -zapracovaný přátelský kolektiv mladých projektantů -kvalitně vybavené pracovní zázemí -podporu ve vzdělávání formou účasti na školeních, seminářích a kurzech k dané problematice 25 000 Kč

