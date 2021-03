„Až někdo bude číst moji báseň, byla skládaná ze života, proto já věřím, že každému, kdo se zamyslí nad tou básní, dám opravdu něco pro jeho život. Nejsem básník profesionál, ale až jednou opustím tento svět, bude mě těšit, že po mně zůstane malá památka v podobě mých básní," říká čerstvý jubilant Břetislav Jurníček.

Břetislav Jurníček - básník a bývalý fotbalový rozhodčí a funkcionářZdroj: Deník / Šarlota Šínová

PŘÍCHOD JARA

Královna zima odchází, nebyla dlouhá moc,

ze zimního spánku se vše probouzí, budem mít radost.

Sluníčko na nebi směje se,

a potichu říká si, zahřeji naši krásnou zem.

Ptáků hlas syšet je v okolí, vítají zpěvem jaro,

potůček protéká údolím, omývá kamenů málo.

Na lukách se život probouzí, po královně zimě,

vítáme jaro s úsměvem a vlídně.



Lesník prochází po lese a smutně on se dívá,

polom vidí on na zemi, to co zima udělala.

Přichází také kůrovec, co ničí náš les krásný,

zapojme se v ochraně.

NAŠE ŠKOLA

Na Plumlově, v našem městě krásnou školu máme.

Chodí do ní hodně žáků, je to nevídané.

I z našho okolí žákp chodí dost,

by vědomosti nabyli pro svou budocnost.

Učitelský sbor tam vzorně pracuje,

aby žáky pro život připravil, o tom to je.

Ráno před školou je rušno než pan školník otevře,

žáky s úsměvem on vítá.

Tak to trvá celá léta, co tu školu máme,

my, co jsme do ní chodili, rádi vzpomínáme.

Proto já radím žákům, by se dobře učili

a rodičům dělali radost, kantorů si vážili.

ÚVAHA ŽIVOTA

Já jsem svůj život miloval,

a prožil jsem krásné mládí.

Já sportu se věnoval

pro radost našim mladým.

Má žena mně ve sportu pomohla,

měli jsme krásné mládí,

dvě krásné děti jsme oba vychovali.

Však doba je dnes přece zlá,

závist a nenávist je všude.

Náš národ je churavý,

kdy u něj náprava zas bude?

Charakter, pokora, ztrácí se,

u nás na všechny to strany.

A kam se člověk podívá,

je to moc, všechno je zkorumpovaný.

A když za pravdu bojuješ,

narazíš mnohokrát všude.

A jestli to tak půjde dál, ptám se já,

co z Tebe, národe, jednou bude?





Autor básní: Břetislav Jurníček, st.