Všichni pracovníci a opravdu všichni pod vedením ředitele Mgr. A. Procházky udělali z tohoto místa nepředstavitelnou studnici vědomostí pro nás ať děti, studenty až po důchodce.

Již delší dobu navštěvuji toto nádherné místo - sice malé, ale o to hřejivější.

V dřívějších létech se uvažovalo, že knihovna bude přemístěná do větších prostorů, ale nikdy k tomu nedošlo. Pracovníci knihovny zaťali zuby a udělali z této knihovny takový malý ráj v Prostějově.

Kdybych měl vypisovat co všechno dělají, co poskytují, tak by mně ani dvě stránky v novinách na to nestačily. To si však každý může vyhledat na internetu a bude mile překvapen. Je toho hodně.

A teď to podstatné. Hlavním pokladem v knihovně jsou její pracovníci. Ať se dostanete do jakékoliv část knihovny, do jakéhokoliv oddělení, setkáte se zde vždy s milými, ochotnými, usměvavými, odbornými pracovníky knihovny. A v tom spočívá to kouzlo naší knihovny, to je ten poklad, který zde máme.

Je potřeba za nás čtenáře všem poděkovat, že tento poklad máme právě v Prostějově. Kdo ještě tam nenašel cestu, měl by to hned udělat. Neví o co přichází a že studnice moudrosti je právě zde. Pane řediteli máte vynikající kolektiv, ale to Vy jistě víte.

Děkujeme za stovky návštěvníků knihovny.

Mgr. Antonín Dušek