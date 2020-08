Lyžaře čekal náročný okruh, který začínal u hospody zvané Karlova Bouda, pokračoval vesnicí kolem Dášiny vlčí jámy vracečkou Vrátnou dolinou do kopce Velkým kotlem a Malým Václavákem dolů do Hančovy zatáčky, kolem Vrbatovy zvoničky a slalomem zpět ke Karlově boudě. V zájmu bezpečnosti bylo všem soutěžícím důrazně zakázáno jezdit šusem.

O to, aby byl závod fair play a všichni závodníci (kromě dětí) byli namazaní zhruba stejně, se starali traťoví komisaři pod vedením nelyžujícího náčelníka kobylnického lyžařského oddílu Zbyňka Ambroze. Ten zvolil zelený peprmintový vosk v duchu hesla mládí má zelenou. Také se ujal role kustoda a každému ochotně seřídil vázání pomocí lepící pásky. Jeho heslo – pokud něco nedrží, je na tom jen málo pásky – mezitím zlidovělo. O zdravotní dohled se postarala Jana, která, jako zdravotní sestra, měla nejvyšší kvalifikaci. Pracuje sice v porodnici, ale vzhledem k tomu, že celý náš závod byl jeden velký porod, tak byla prostě nejlepší.

Vrchařskou prémii v podobě kvalitního průhledného 52% vosku zajistil Honza, díky kterému na vrcholu všichni mazali jako o život. Ještě před závodem navíc společně s Davidem otevřeli půjčovnu lyží. Do ní nám obyvatelé vesnice nosili své lyže už několik dní před závodem s častou poznámkou, abychom se je neopovažovali vrátit.

David také dodal několik párů vlastnoručně vyrobených speciálních běžek pod novou značkou K50. Stopu svojí sněžnou frézou projel Milan, o zasvěcený komentář se postaral Tomáš a uzená žebra náhradou za ta zlomená připravil Karel.

Na start se postavilo několik desítek lyžařů všech věkových kategorií a dokonce jeden smíšený dvojbob. Děti, důchodci a poserové měli původně jet pouze jedno kolo, ale nakonec jeli úplně všichni dvě.

Závod bohužel poznamenaly technické problémy. Kustodi nestíhali opravovat vázání a už po prvním kole nám došly všechny lepicí pásky. Do cíle tak část závodníků přijela na jedné lyži nebo dokulhali pěšky. Sebekriticky přiznáváme, že to budeme muset do příštího roku vylepšit. Nikdo se ale ani přes zběsilé tempo závodu nezranil, a to je důležité.

Vyhráli prostě naprosto všichni a všichni. Také po zásluze dostali originální ekologické dřevěné medaile. První tři, Ivoš, Pepa a Kája navíc před nastoupenými závodníky a nastartovanou sněžnou frézou získali volné vstupenky do Karlovy udírny.

Slavnostní řeč, kterou přitom držel náčelník, bohužel nebyla přes frézu slyšet. Celkově se ale nultý ročník včetně večerní lyžařské párty v Karlově Boudě nadmíru vydařil a už teď se velmi těšíme na příští. Skol!

Autor textu: Tomáš Topr