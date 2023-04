Už déle než půlstoletí je konec března a s ním i termín přehlídky amatérských loutkářských souborů, nazvanou Třebíčské loutkářské jaro – a letos to byl už 55. ročník. Za příspěvek velmi děkujeme.

55. ročník Třebíčského loutkářského jara | Foto: Deník/Milan Krčmář

Právě na ten jubilejní zamířili loutkáři z Prostějova, kteří mají to štěstí, že je podporuje Statutární město Prostějov.

Tentokráte nepřivezli na přehlídku ani klasickou „loutkárnu“ ani pohádku pro nejmenší., ale drobnou aktovku Když se tloukla okna, která se tolik hodí jak do „Hanáckého Jeruzalema“ – totiž do Prostějova, ale také do Třebíče, kde je dochované židovské ghetto památkou, zapsanou v seznamu mezinárodního kulturního dědictví Unesco, stejně tak jako fenomén tradičního českého loutkářství.

Tomu bohatě konvenuje toto vystoupení prostějovských, protože vystupují se vzácnými historickými marionetami, které tentokráte představují typy židovské komunity z 19. století.

Žádný jiný loutkářský soubor ze širokého okolí se k tomuto fenoménu nemůže tak úspěšně hlásit.

Slušný ohlas, který sklidili, je znamením, že tak dalekou cestu nevážili marně – a to ještě stihli dopoledne odehrát charitativně stejné představení pro obyvatele velkého domova seniorů v ulici manželů Curieových.

Je to už tradice loutkářů ze Starost, že při tak dalekém výjezdu udělají radost zdarma i starším spoluobčanům v Třebíči.

Ivan Čech

